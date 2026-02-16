Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LO IMPUTARÁN POR EL DELITO DE HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO POR CONDUCCIÓN IMPRUDENTE DE VEHÍCULO CON MOTOR Y ABANDONO DE PERSONA

Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal

Se trata de Julio Cornelio Guerra Torres, un pintor de 41 años, quien será indagado en la jornada de hoy por el fiscal Fernando Padovan. Antes de entregarse contactó a una abogada, que pidió una eximición de prisión

Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal

En plena fuga, el acusado fue captado por una de las cámaras del anillo digital de Ensenada / Web

16 de Febrero de 2026 | 02:29
Edición impresa

Acorralado por la intensa búsqueda policial y, consumido por el peso del remordimiento, el acusado del atropello mortal en Villa Elvira decidió entregarse ayer ante las autoridades. Fue tras más de 24 horas de una búsqueda implacable, que lo hizo desistir de cualquier intento de obstaculizar el accionar de la Justicia. Ya sabían su nombre y le habían allanado la vivienda no muy lejos del lugar donde apareció el cuerpo sin vida de Eugenia Cynthia Carril, la víctima, de tan solo 18 años. Hablamos de Julio Cornelio Guerra Torres (41), un pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.

 

“Este monstruo la chocó, la abandonó y me la mató”, dijo la madre, quebrada en llanto. Pide justicia

LE PUEDE INTERESAR

Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”

LE PUEDE INTERESAR

Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes

 

Sin dudas este giro en el caso que pone fin a la fuga que mantuvo en vilo a la comunidad y ahora abre un nuevo capítulo respecto de la situación procesal del sospechoso, todo frente a los crecientes reclamos de los familiares y amigos de la chica fallecida, que estudiaba abogacía.

De acuerdo a la información oficial, luego de una serie de tareas preliminares desarrolladas por agentes del destacamento Aeropuerto, con jurisdicción en el lugar del accidente fatal, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, por expresa orden del fiscal Fernando Padovan, se hizo cargo de las pesquisas.

Antes de entregarse, el pintor dejó estacionado el coche en 5 y 57. De ahí caminó hasta la sede de la DDI / web

Las tareas desplegadas consistieron en análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y la recepción de distintos testimonios, lo que permitió establecer que Carril había sido atropellada por un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva, de color gris oscuro y en regular estado de conservación.

Fue a partir de esa labor, con los datos surgidos del trabajo de campo, se logró la identificación del conductor, quien habría arribado a su domicilio inmediatamente después del hecho, juntó un par de objetos y continuó con su conducta evasiva.

Detenido. Julio Cornelio Guerra Torres (41) será indagado hoy a las 10 por el fiscal Fernando Padovan / Web

Ese inmueble fue allanado por razones de urgencia y necesidad, secuestrándose documentación que acreditaba la tenencia del vehículo, que según se informó se encuentra radicado en la provincia de Chubut.

También se incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Con el dominio y las características del rodado en todas las bases policiales de la Región, fue personal del Comando de Patrulla local el que lo visualizó estacionado en la intersección de las calles 5 y 57.

De Guerra Torres todavía no había rastros. En ese ínterin, el fiscal Padovan pidió que el coche sea peritado por Policía Científica y después colocado a resguardo.

Eugenia Carril, la joven fallecida a causa de las graves heridas que sufrió por el impacto del auto. Estudiaba abogacía / Web

En eso estaban los expertos cuando se conoció la noticia de que el pintor se había presentado por sus propios medios en el Gabinete de Homicidios, cuya sede se encuentra en la calle 61 entre 12 y 13. Ahí quedó inmediatamente aprehendido, se le tomaron los datos y las fotografías de rigor.

La imputación que pesa en su contra es por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor y abandono de persona o no prestar socorro o auxilio, que podría complicar sus deseos de libertad.

Una vez que el juez de garantías Juan Pablo Masi resuelva el requerimiento de detención, Padovan estará en condiciones de tomarle declaración indagatoria.

Julio Cornelio Guerra Torres no tenía antecedentes / Web

Se trata del mismo funcionario judicial que dejó presa a la influencer Felicitas Alvite, hoy con arresto domiciliario, que obtuvo luego de distintos planteos en las instancias de alzada.

En un relato desgarrador, la madre de la chica, que catalogó a Guerra Torres como “un monstruo”, contó que cuando estaba en la comisaría llamaron por teléfono para comunicar el hallazgo de un cuerpo y ella enseguida tuvo la premonición que era de su hija.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“No tiene antecedentes y es padre de una nena de 15 años”, los argumentos de la defensa
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

En apps de citas, la IA ya coquetea por los humanos

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Últimas noticias de Policiales

Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”

Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes

Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario

Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
La Ciudad
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla