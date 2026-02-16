Un sector de la Policía pide un aumento salarial

Un sector de la Policía Bonaerense y familiares de efectivos convocaron a un reclamo salarial para hoy, a las 9, frente al Ministerio de Seguridad en La Plata (2, 51 y 53), en Puente 12 (La Matanza) y en distintos puntos del interior provincial.

La convocatoria, que circulaba desde anoche en grupos de redes sociales, llamó a participar a retirados, jubilados, heridos en acto de servicio y personal activo franco de servicio, sin uniforme ni armamento, y plantea como principales demandas “un aumento del 100% al sueldo básico, mejoras en la obra social y cobertura de atención psicológica”. En paralelo, otro mensaje habla de un “paro general de actividades” para esa fecha y denuncia malos tratos y atraso salarial.

El planteo se da tras tensión salarial dentro de la fuerza y tras la reciente revuelta policial en la provincia de Santa Fe. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reconoció la complejidad del cuadro económico.

Además, el jefe de la cartera bonaerense citada señaló que un oficial que recién se inicia percibe alrededor de 1.050.000 pesos mensuales, aunque admitió que “no alcanza”. Indicó además que unos 30.000 efectivos realizan tareas adicionales para complementar ingresos y atribuyó parte de la situación a la caída de recursos nacionales y de la coparticipación federal.