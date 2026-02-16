Tensión en el PJ: quieren internas en 32 distritos

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
El consenso para la conducción del Partido Justicialista provincial, que estará presidido por el gobernador, Axel Kicillof, en tanto que el Congreso estará a cargo del diputado Máximo Kirchner, no logró amainar las tensiones internas en varios municipios de la Provincia.
Así lo evidencia que, pese a los esfuerzos para buscar una unidad, en 32 distritos los PJ locales podrían tener competencia interna. Así surge de la presentación de listas locales que ahora evalúa la Junta Electoral partidaria y que, si bien podría desestimar algunas nóminas, en algunos casos no podrá evitar la competencia.
Los casos más resonantes son los de los municipios de General Pueyrredón (Mar del Plata), donde se presentaron tres listas, además de Tigre y Lobería. En tanto, algunos de los municipios donde el peronismo presentó dos listas para su conducción son General Rodríguez, Luján, Pergamino, Morón, Moreno, Lanús, Presidente Perón, La Costa, 25 de Mayo, Junín, Bragado, Magdalena, Tornsquist, Colón, Navarro, Navarro, Marcos Paz, Zárate, y 9 de Julio.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA
Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
