Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector

El mercado de autos 0 km atraviesa un inicio de febrero con signos de fuerte desaceleración. Tras los 65.000 patentamientos registrados en enero, el sector esperaba sostener un ritmo de ventas que permitiera compensar la estacional baja habitual del segundo mes del año. Sin embargo, las proyecciones privadas anticipan un derrumbe interanual cercano al 25 por ciento.
La incertidumbre se profundiza porque desde el 5 de febrero las terminales automotrices no tienen acceso a los datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (Siomaa), que trabaja junto a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Ante esa interrupción, las empresas debieron volver a sistemas informales de consulta directa con concesionarios para estimar el comportamiento del mercado.
Según fuentes del sector, las primeras dos semanas del mes mostraron un nivel de actividad “muy frío”, con operaciones por debajo de lo esperado.
Hasta el último registro disponible, el 5 de febrero, se habían contabilizado alrededor de 6.500 patentamientos. Aun proyectando un repunte en los días hábiles restantes —febrero incluye dos feriados por Carnaval—, el volumen mensual difícilmente supere las 32.000 a 35.000 unidades.
Para el sector, ese número quedaría lejos de las 44.569 operaciones necesarias para recuperar parte del terreno perdido respecto de enero y confirmaría una caída significativa frente a los niveles recientes.
Entre los posibles motivos, las automotrices señalan la relación directa entre la cotización del dólar y la decisión de compra. Según explican, cada baja de la moneda estadounidense suele frenar operaciones por expectativas de precios más convenientes en el corto plazo.
Apuran otro paquete de leyes en el Congreso
El foco en la inflación de febrero
A esto se suma la especulación de los consumidores ante eventuales reducciones de precios. Las marcas sostienen que una baja generalizada es inviable mientras persistan la inflación y la actual estructura impositiva. En ese contexto, algunos concesionarios admiten que venden vehículos con márgenes mínimos —e incluso al costo— para cumplir objetivos comerciales que les permitan sostener su estructura operativa.
La falta de información estadística generó inquietud adicional en la industria. La interrupción coincide con una disposición reciente de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), que ordenó a las dependencias enviar legajos de vehículos sin movimientos en los últimos 15 años para iniciar su digitalización.
La medida forma parte del proceso de creación de un Registro Automotor Digital de alcance nacional, previsto en la Ley Bases. Aunque los registros no administran los datos de ventas —que surgen de un sistema que está centralizado—, en el sector se especula con que la reestructuración administrativa podría estar vinculada a las fallas del sistema.
Consultada sobre la situación, la DNRPA no brindó respuestas. Desde Acara confirmaron que la información no se actualiza con normalidad y el sitio del Siomaa muestra un aviso que atribuye la interrupción a “circunstancias externas”, sin precisar plazos para la normalización del servicio.
