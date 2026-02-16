Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Esperan un derrumbe interanual de 25% este mes

Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector

Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector

Autos cero kilómetro

16 de Febrero de 2026 | 01:33
Edición impresa

El mercado de autos 0 km atraviesa un inicio de febrero con signos de fuerte desaceleración. Tras los 65.000 patentamientos registrados en enero, el sector esperaba sostener un ritmo de ventas que permitiera compensar la estacional baja habitual del segundo mes del año. Sin embargo, las proyecciones privadas anticipan un derrumbe interanual cercano al 25 por ciento.

La incertidumbre se profundiza porque desde el 5 de febrero las terminales automotrices no tienen acceso a los datos del Sistema de Información On-Line del Mercado Automotor (Siomaa), que trabaja junto a la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara). Ante esa interrupción, las empresas debieron volver a sistemas informales de consulta directa con concesionarios para estimar el comportamiento del mercado.

Según fuentes del sector, las primeras dos semanas del mes mostraron un nivel de actividad “muy frío”, con operaciones por debajo de lo esperado.

Hasta el último registro disponible, el 5 de febrero, se habían contabilizado alrededor de 6.500 patentamientos. Aun proyectando un repunte en los días hábiles restantes —febrero incluye dos feriados por Carnaval—, el volumen mensual difícilmente supere las 32.000 a 35.000 unidades.

Para el sector, ese número quedaría lejos de las 44.569 operaciones necesarias para recuperar parte del terreno perdido respecto de enero y confirmaría una caída significativa frente a los niveles recientes.

Factores que explican la retracción

Entre los posibles motivos, las automotrices señalan la relación directa entre la cotización del dólar y la decisión de compra. Según explican, cada baja de la moneda estadounidense suele frenar operaciones por expectativas de precios más convenientes en el corto plazo.

LE PUEDE INTERESAR

Apuran otro paquete de leyes en el Congreso

LE PUEDE INTERESAR

El foco en la inflación de febrero

A esto se suma la especulación de los consumidores ante eventuales reducciones de precios. Las marcas sostienen que una baja generalizada es inviable mientras persistan la inflación y la actual estructura impositiva. En ese contexto, algunos concesionarios admiten que venden vehículos con márgenes mínimos —e incluso al costo— para cumplir objetivos comerciales que les permitan sostener su estructura operativa.

La interrupción de datos oficiales

La falta de información estadística generó inquietud adicional en la industria. La interrupción coincide con una disposición reciente de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), que ordenó a las dependencias enviar legajos de vehículos sin movimientos en los últimos 15 años para iniciar su digitalización.

La medida forma parte del proceso de creación de un Registro Automotor Digital de alcance nacional, previsto en la Ley Bases. Aunque los registros no administran los datos de ventas —que surgen de un sistema que está centralizado—, en el sector se especula con que la reestructuración administrativa podría estar vinculada a las fallas del sistema.

Consultada sobre la situación, la DNRPA no brindó respuestas. Desde Acara confirmaron que la información no se actualiza con normalidad y el sitio del Siomaa muestra un aviso que atribuye la interrupción a “circunstancias externas”, sin precisar plazos para la normalización del servicio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de Política y Economía

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

Guerra de egos tras la votación de la reforma

Por qué producir en el país es una gran pesadilla

Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla