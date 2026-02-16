Apuran otro paquete de leyes en el Congreso

Con la flamante composición del Congreso ya activa, el gobierno nacional apura ahora un paquete de proyectos que incluye la ley de Glaciares, un proyecto de cambios para las universidades y una reforma electoral.

Luego del triunfo legislativo de la media sanción de la reforma electoral, la semana pasada, ahora el gobierno de Javier Milei planea conseguir la aprobación de una nueva ley de Glaciares en la Cámara Alta, antes de que terminen las extraordinarias y apura para las próximas horas el envío de una nueva ley de fortalecimiento universitario. Para después de marzo, el oficialismo trabaja en una reforma electoral para implementar en 2027.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, busca sancionar la reforma laboral en Diputados el 25 de febrero. Y Ese mismo día intentará obtener la media sanción de una nueva ley de Glaciares, pero, además, trascendió que en las próximas horas girará al Congreso un proyecto para reemplazar la ley de fortalecimiento universitario, que se encuentra promulgada pero no se cumple, motivo por el que el Presidente y varios de sus ministros fueron denunciados.

Pero ahora el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Alvarez, negociaron con los rectores del Consejo Universitario reemplazarla por una nueva propuesta que seria enviada en los próximos días.

Esta iniciativa reconocería un monto que quedó fuera de la paritaria 2025 cercano al 14 por ciento y el compromiso de rediscutir salarios para 2026 cada dos meses.

En otro orden, el gobierno ya trabaja también un proyecto para una reforma electoral que supone volver al sistema uni-nominal por sección, que ideó a principios del siglo XX Joaquín V. González y quedó descartado después de los comicios de 1904. Y avanzar con la eliminación definitiva de las PASO después de la suspensión que se efectivizó en las legislativas del año pasado, en la que LLA salió victoriosa.