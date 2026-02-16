Desde la CGT dicen que organizan un paro nacional

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al próximo tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La iniciativa sindical busca expresar el rechazo de los principales gremios a un proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado y que, según la central obrera, implica retrocesos en derechos laborales.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, afirmó Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, en declaraciones radiales. El dirigente adelantó que el Consejo Directivo definirá formalmente la medida en una reunión virtual prevista para hoy.
En paralelo, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, anunció un paro con movilización al Congreso para la jornada en que se realice el debate parlamentario, aunque todavía no se confirmó la fecha.
La discusión por la reforma profundizó tensiones internas en la CGT entre sectores que promovían una estrategia de negociación legislativa y dirigentes de base que reclamaban una respuesta más contundente. Según fuentes sindicales, el adelantamiento de la reunión del Consejo Directivo refleja la presión interna para avanzar con una huelga general.
Voceros cercanos a la conducción cegetista negaron divisiones formales y sostienen que se consolidó un consenso en favor de una medida de fuerza, especialmente ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.
El rechazo sindical se apoya en dos ejes principales: la protección de derechos laborales y la defensa del esquema de financiamiento gremial. Un documento interno de la CGT califica el proyecto como “regresivo y perjudicial para los trabajadores” y advierte que sería contrario a principios constitucionales y a tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Entre los artículos más objetados figuran los cambios en indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. La central también cuestiona la reducción de los montos salariales durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Según el informe gremial, el esquema propuesto podría implicar recortes de hasta el 50% del salario en determinados casos.
Jerónimo sostuvo que la iniciativa no promoverá la creación de empleo y afirmó que responde a una orientación económica que, a su entender, perjudica a los trabajadores. También señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre una modernización laboral, pero reclama que cualquier reforma surja de una negociación equilibrada entre empleadores y sindicatos.
