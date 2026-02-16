Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles

Tras el suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos, un concejal de La Libertad Avanza de Esteban Echeverría presentó un amparo en la justicia contenciosa platense para pedir la suspensión inmediata del uso de telefonía móvil intramuros y reclamó que se implemente un sistema de llamadas fijas controladas en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Se trata de Marcelo Mazzeo, cuya demanda apunta contra la Provincia y contra el Servicio Penitenciario, y sostiene que la continuidad del régimen que permite a los internos utilizar celulares constituye una “omisión estatal” que afecta el derecho colectivo a la seguridad pública.