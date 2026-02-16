VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista
Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mensajes en celulares secuestrados ubican a Ariel Vallejo en maniobras de ocultamiento de pruebas tras los allanamientos
La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas sumó evidencia que compromete a su dueño, Ariel Vallejo, en maniobras de ocultamiento de pruebas posteriores a los allanamientos del 1° de diciembre. Los mensajes surgen de celulares secuestrados durante los operativos y forman parte del expediente que instruyen la fiscal federal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella.
En los intercambios aparecen referencias directas a Vallejo como figura de conducción. Uno de los mensajes señala: “Pidió Ariel para organizar ahí x las cuestiones que ya sabemos”. Otro agrega: “A pedido del jefe vamos a hacer unas guardias en el estacionamiento”. Para los investigadores, esos chats describen una coordinación interna destinada a esconder vehículos, computadoras, dinero en efectivo y registros digitales relevantes para la causa.
El análisis del material digital derivó en nuevas detenciones. Fueron arrestados Daniela Sánchez, Juan Gastón Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga, imputados por encubrimiento agravado. La fiscalía sostiene que integraban una estructura destinada a borrar rastros tras los allanamientos.
Sánchez es señalada como pieza central del esquema. El dictamen la ubica en un rol de máxima confianza de Vallejo y la describe como coordinadora del plan para ocultar evidencia. De los chats surge que habría impartido órdenes para borrar cámaras de seguridad, eliminar planillas informáticas y ocultar dinero.
Los otros imputados aparecen vinculados a tareas técnicas y logísticas: eliminación de registros, ocultamiento de equipos y movimientos de vehículos.
La causa no se limita al encubrimiento. El expediente principal investiga un presunto circuito de lavado de activos en el que Sur Finanzas tuvo una expansión directa a través del fútbol argentino.
LE PUEDE INTERESAR
Críticas a Villarruel por su visita a Quintela
La empresa financió a al menos 18 clubes y dio nombre a torneos oficiales de la Liga Profesional bajo la denominación “Copa Sur Finanzas”. Los investigadores remarcan la cercanía de Vallejo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, vínculo que el propio empresario reconoció públicamente en entrevistas.
En ese contexto, la Justicia allanó no solo sucursales de la financiera, sino también sedes de la AFA, de la Liga Profesional y de distintos clubes, en busca de documentación y registros contables que permitan reconstruir los flujos de dinero.
Pese a que los chats lo ubican cerca de las maniobras de encubrimiento, Vallejo no fue arrestado. Fuentes judiciales explicaron que su situación se evalúa dentro de la causa mayor por lavado de dinero, que requiere peritajes financieros más complejos.
Los investigadores aguardan informes clave de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre movimientos de fondos y operaciones vinculadas a Sur Finanzas, la AFA, clubes y empresarios relacionados. Esos pedidos fueron reiterados desde diciembre y todavía no recibieron respuesta, lo que retrasa definiciones procesales.
Mientras tanto, los mensajes incorporados al expediente refuerzan la hipótesis de una organización interna destinada a proteger información sensible tras los allanamientos, en una causa que combina finanzas, fútbol y presuntas maniobras de encubrimiento.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí