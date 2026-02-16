Guerra de egos tras la votación de la reforma

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
El protagonismo de Bullrich incomodó a Karina Milei, que impulsa el perfil de su sucesora, Monteoliva. La situación con Villarruel
Un video en el que la flamante jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, festeja la media sanción de la reforma laboral, provocó numerosas críticas por lo bajo en la cúpula del gobierno nacional.
El alto perfil de la exministra de Seguridad, dicen en los despachos de la Rosada, “le va a jugar en contra”. Se refieren a los cortocircuitos que, con sutileza pero sin pausa, se vienen dando en la plana mayor del gobierno nacional, especialmente, respecto a los modos y gestos de autonomía de Bullrich, que no caerían bien a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Si bien en enero Bullrich organizó conversatorios para levantar la bandera de al reforma laboral con empresarios y dirigentes, en los últimos dos encuentros organizados en Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires, Karina intervino ese protagonismo sumando al escenario al jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Adorni es uno de los principales nombres que suenan para 2027 en la Ciudad de Buenos Aires, un sillón que Bullrich también anhela. La otra puja que ambos dirigentes podrían mantener por igual es la de compartir la fórmula presidencial para la postulación de una segunda presidencia de Javier Milei.
Otro gesto que hace notar las rispideces silenciosas es en el fomento que la secretaria de la Presidencia hace de la autonomía de la sucesora de Bullrich en el ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se trata de un posicionamiento que se da en simultáneo con la demora de la designación de Diego Valenzuela al frente de la nueva Agencia Nacional de Migraciones.
Al mismo tiempo, Monteoliva compartió con Adorno la conferencia de prensa en la que la jueza Sandra Arroyo Salgado informó sobre la banda que habría extorsionado a Rodrigo Gómez, el militar que custodiaba la quinta de Olivos y apareció muerto.
La otra enemiga que sumó Bullrich en el último tiempo es el de Victoria Villarruel. Cuando la jefa de los senadores libertarios era ministra cuestionó a la vicepresidenta por abrir el recinto para que se aprobaran leyes previsionales empujadas por el kirchnerismo. Paradójicamente, ahora reciben fuego amigo de la hermana del Presidente.
