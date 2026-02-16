Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Qué estiman los especialistas. El peso de las tarifas

El foco en la inflación de febrero

El foco en la inflación de febrero
16 de Febrero de 2026 | 01:31
Edición impresa

Luego de que enero cerrara con una inflación del 2,9% y una variación interanual del 32,4%, los analistas anticipan que en febrero los precios volverán a moverse por encima del 2%. De confirmarse esas estimaciones, el índice se ubicaría en un rango similar o levemente inferior al del mes anterior.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó una suba del 2,1% para febrero. En enero, ese mismo sondeo había estimado 2,4%, por lo que las previsiones actuales reflejan una moderación gradual, aunque más lenta de lo esperado meses atrás.

Las consultoras privadas manejan rangos algo más amplios. Las proyecciones más optimistas ubican la inflación entre 2,3% y 2,5%, mientras que otras estimaciones la acercan al 2,8% o 2,9%.

Entre los relevamientos sectoriales, Equilibra estima un IPC mensual del 2,3%, mientras que Orlando Ferreres & Asociados proyecta 2,5%. EcoGo calcula una suba cercana al 2,7% y Analytica ubica la variación entre 2,8% y 2,9%.

Pese a las diferencias puntuales, hay consenso en que el proceso de desinflación no será lineal y que llevará más tiempo del inicialmente previsto.

El peso de las tarifas

Uno de los factores centrales del mes será el impacto del nuevo esquema de subsidios energéticos. A comienzos de febrero el Gobierno aplicó aumentos en gas y electricidad que ya empiezan a reflejarse en las mediciones.

El ajuste promedio del gas a nivel nacional ronda el 16,9%, con variaciones según consumo y región. En electricidad, el incremento promedio es de 3,6% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en el resto del país depende de cada jurisdicción.

Según EcoGo, los servicios regulados tuvieron un rol clave en la dinámica de precios: gas (16%), electricidad (4%), servicios básicos para la vivienda (12%), boleto de colectivo en el AMBA (4%) y subte (4,8%). Sus primeras mediciones proyectan una inflación general de 2,7% para fines de febrero y de 2,6% en alimentos.

Desde Equilibra estiman que el rubro electricidad y gas aumentaría alrededor de 12% en el mes, impulsado por el gas, con una incidencia cercana a 0,5 puntos porcentuales en el IPC.

Alimentos bajo la lupa

Además de las tarifas, el comportamiento de los alimentos será determinante. En enero, los precios de la carne registraron subas de hasta 15%. Sin embargo, parte de ese aumento no se trasladó plenamente al mostrador, en un contexto de caída de ventas.

Las consultoras advierten que la evolución de este rubro será clave para definir el dato final que el INDEC difundirá el 12 de marzo. Mientras tanto, el consenso del mercado indica que la inflación mensual se mantendría por encima del 2% al menos hasta abril, con un sendero de desaceleración gradual pero inestable.

 

