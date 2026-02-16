Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Tras los rumores que aseguraban que Zaira Nara podría haber estado en La Casita de Bad Bunny, la que apareció en el segundo escenario del tercer show en el estadio River Plate fue su hermana, Wanda.
Recordemos que, el equipo del puertorriqueño suele elegir famosos del país que visita para que sean parte de su famoso evento.
Así, cuando las cámaras mostraron la puerta de La Casita en las pantallas gigantes, apareció la imagen de Wanda Nara, vestida de azul, bailando al ritmo de Bad Bunny.
El cantante pasó por al lado suyo y compartieron varios minutos, junto a Nicki Nicole y Yami Safdie, y el público se volvió loco. Luego, las redes hicieron lo suyo.
Se escucharon muchos gritos, aplausos y personas festejando la presencia de Wanda Nara en La Casita.
Asimismo, días anteriores, habían aparecido Tini Stoessel, Bizarrap, María Becerra, Guillermo Novellis y Callejero Fino, entre otros. Por su parte, la conductora había adelantado su participación cuando subió una foto en pleno recital, como espectadora.
LE PUEDE INTERESAR
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
LE PUEDE INTERESAR
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
Otros artistas que formaron parte de La Casita de Bad Bunny en su último show fueron Lali, que volvía de tocar en Cosquín Rock, Luck Ra y Tiago PZK.
Tras su paso por el show de Bad Bunny, Wanda Nara compartió las reacciones del público en su cuenta de Instagram y sin dudas, demostró que es una de las figuras del momento en Argentina.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí