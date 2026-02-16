El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes

Tras los rumores que aseguraban que Zaira Nara podría haber estado en La Casita de Bad Bunny, la que apareció en el segundo escenario del tercer show en el estadio River Plate fue su hermana, Wanda.

Recordemos que, el equipo del puertorriqueño suele elegir famosos del país que visita para que sean parte de su famoso evento.

Así, cuando las cámaras mostraron la puerta de La Casita en las pantallas gigantes, apareció la imagen de Wanda Nara, vestida de azul, bailando al ritmo de Bad Bunny.

El cantante pasó por al lado suyo y compartieron varios minutos, junto a Nicki Nicole y Yami Safdie, y el público se volvió loco. Luego, las redes hicieron lo suyo.

Se escucharon muchos gritos, aplausos y personas festejando la presencia de Wanda Nara en La Casita.

Asimismo, días anteriores, habían aparecido Tini Stoessel, Bizarrap, María Becerra, Guillermo Novellis y Callejero Fino, entre otros. Por su parte, la conductora había adelantado su participación cuando subió una foto en pleno recital, como espectadora.

Otros artistas que formaron parte de La Casita de Bad Bunny en su último show fueron Lali, que volvía de tocar en Cosquín Rock, Luck Ra y Tiago PZK.

Tras su paso por el show de Bad Bunny, Wanda Nara compartió las reacciones del público en su cuenta de Instagram y sin dudas, demostró que es una de las figuras del momento en Argentina.