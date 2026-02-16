Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |CONTUVO UN REMATE DE GOL DE MARCELO TORRES EN EL INICIO DEL COMPLEMENTO

Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes

Nando volvió a ser decisivo en el Pincha, sosteniendo el arco en cero con atajadas claves, para rescatar un punto en el Bosque

Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes

Atajada de muslera ante el disparo de Torres / Nicolás Braicovich

16 de Febrero de 2026 | 03:33
Edición impresa

Como en el clásico del 8 de diciembre del año pasado, cuando Estudiantes eliminó a Gimnasia en el Torneo Clausura, Fernando Muslera se vistió de héroe una vez más, para evitar la caída en el marcador. Además, el guardameta sumó su tercer “derby” con la camiseta albirroja, y en ninguno recibió goles.

Durante el primer tiempo, Nando tuvo una intervención formidable para mantener su valla en cero. A su vez, con el transcurso del partido su figura se fue agigantando, para transformarse en el hombre clave del empate del Pincha ante el eterno rival.

En sintonía con aquella atajada descomunal que tuvo en el último clásico, en el arco que da a la tribuna de avenida 60, el campeón del América con Uruguay, tuvo otra acción cinco estrellas, ante un remate de Chelo Torres.

Con el balón dentro del área, el delantero esquivó al defensor Tomás Palacios para quedar mano a mano con el arquero, pero este último con una salida y un achique formidable, contuvo el remate del atacante.

Además de esta atajada, Muslera realizó otras actuaciones brillantes para evitar la apertura en su marcador. Otra vez demostró que no es solo una voz de mando en el fondo, para ordenar a sus compañeros, sino que también da el ejemplo con paradas claves. Siguiendo esa línea, sus salidas en pelota parada volvieron a ser un alivio para el equipo.

De esta manera, las dos veces que Gimnasia lo probó, Muslera respondió con responsabilidad y experiencia, ante la ansiedad del Lobo por ponerse en ventaja ante su gente.

Por su parte, luego del encuentro, el arquero analizó el partido: “Es importante sumar por como se dio el partido. Regalamos en fase ofensiva, pero en este tipo de partidos como los clásicos cuando nos toca jugarlos afuera de casa, tenemos que tener cuidado con esos errores”.

A su vez, añadió: “Pese a eso, fue un partido controlado con pelota, salió un lindo duelo. Nos vamos con un punto que suma, pero se podría haber hecho un poco más tenemos que seguir”.

Desde su llegada a Estudiantes, la valla del Pincha ha sido una de las menos vencidas. Ante esto, el guardameta comentó: “Eso de la valla esta bueno para los arqueros, pero es mejor para el equipo, por la solidez defensiva que encontramos con y sin pelota, eso es lo que nos está haciendo fuertes para llevar el juego para delante”.

Por otro lado, ponderó el clásico entre pinchas y triperos como uno de los más importantes del Mundo. “Está en el top 3, sin duda. Es un muy lindo clásico, lástima que no se pueda vivir con las dos hinchadas. Eso sería fantástico, porque me tocó vivirlo en Turquía y en Italia y se vuelve fantástico. Es una lástima, pero el ambiente del fútbol argentino es impresionante en todas las canchas”, expresó el arquero de Estudiantes, y que defendió las camisetas de Lazio y Galatasaray.

