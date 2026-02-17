Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo de $5.000.000 y hasta mañana podés presentar la tarjeta ganadora: los números de hoy

El Mundo

Perú: el Congreso destituye al presidente José Jerí

Perú: el Congreso destituye al presidente José Jerí
17 de Febrero de 2026 | 16:47

Escuchar esta nota

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, según informaron medios locales. La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.

El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado. Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario. Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.

La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en dos años. Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Último día de Carnaval en La Plata: barrio por barrio, así cierra el cronograma de festejos

TALP deja de funcionar entre La Plata y el noroeste de Buenos Aires pero otra empresa se hace cargo y suma localidades

Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría

Sin micros, trenes ni vuelos: así será el paro general de la CGT contra la reforma laboral

Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

Un gremio de estatales va al paro esta semana y tendrá impacto en la administración pública bonaerense

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Últimas noticias de El Mundo

La sombra de Navalni: dos años de una herida abierta

Un cura “coleccionaba” imágenes de pedofilia

Francia: paliza fatal agita la carrera presidencial

Obama y una polémica sobre los extraterrestres
Información General
Por el feriado de Carnaval, unos 3 millones de turistas viajaron por todo el país
Así se vio el eclipse solar anular, con el “anillo de fuego” en Argentina
¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? Mes a mes, el calendario completo de feriados 2026 para planificar
Dramática búsqueda de una turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Otra muerte en carnaval: murió una integrante de una comparsa durante el festival en Lincoln
Deportes
Piedrazo al micro del Pincha en el Bosque: buscan identificar quién fue el agresor
Yanina, su nene y una historia que empezó en cancha de Gimnasia y terminó en una comisaría
A Mac Allister lo quiere un gigante europeo y podría haber un escándalo en la Premier League
Fútbol, fútbol y más fútbol: martes de super acción con una agenda cargada de partidos
Cristian Medina y sus horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Policiales
Buscan en La Plata a un joven de 16 años desaparecido hace dos semanas
Conmoción tras el hallazgo sin vida de un joven en su vivienda de Altos de San Lorenzo
En Villa Castells, le desvalijaron la casa y le volvieron a robar cuando fue a la Comisaría a hacer la denuncia
Sextorsión mortal: una integrante de la banda que operaba desde una cárcel platense era empleada municipal de Morón
Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla