Perú: el Congreso destituye al presidente José Jerí

El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, según informaron medios locales. La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.
El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado. Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.
Asimismo, convocó a una sesión para mañana a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario. Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.
La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en dos años. Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.
