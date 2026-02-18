Las graves heridas que sufrió Florencia Rastelli, de Paque & Coco, en el accidente de Villa Gesell

La gravedad de las lesiones que sufrió Florencia Rastelli Mella tras el accidente con un UTV en Villa Gesell refleja la violencia del vuelco y por qué su estado es delicado. La emprendedora de 33 años, que viajaba como acompañante en un Yamaha YXZ 1000 Turbo, fue despedida del vehículo tras el siniestro y el rodado terminó cayendo encima de ella, lo que explica el conjunto de traumatismos múltiples que presenta.

Los primeros partes médicos consignan que fue ingresada inicialmente al hospital de Villa Gesell con politraumatismos y traumatismo encéfalo craneano severo, acompañado de pérdida de conocimiento, lo que indica un impacto directo sobre la cabeza con riesgo neurológico.

Entre las lesiones más significativas se detallan fracturas en las apófisis espinosas de las vértebras cervicales C4, C6 y C7, que son las salientes de las vértebras del cuello, lo que apunta a un trauma de alta energía en esa región. También hay lesiones en la lámina y carilla articular de la vértebra C5, comprometiendo estructuras que estabilizan la columna cervical.

Además de los daños en la columna cervical, se suma contusión pulmonar y neumotórax izquierdo, condiciones que afectan los pulmones y pueden provocar dificultad respiratoria y requerir drenaje urgente.

Otra de las lesiones preocupantes para Florencia Rastelli Mella es la lesión raquídea en la vértebra D12 por compresión, con estrechamiento del canal medular, lo que sugiere un potencial daño de la médula espinal en la zona torácica baja, con riesgo de déficit neurológico en extremidades inferiores y funciones asociadas.