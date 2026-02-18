“Lo viene intentando hace rato”: la verdad sobre la internación de Luciano Castro

La internación de Luciano Castro sorprendió a propios y ajenos. Tras su ruptura con Griselda Siciliani, el actor tomó esta determinación, pero, lejos de tratarse de una reacción impulsiva, recientemente se conoció de que habría meditado hace tiempo esta decisión.

Fue Paula Varela en “Intrusos” quien reveló una charla que mantuvo con el actor. “Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma”, contó sobre la motivación de Castro para lograr estar bien y recuperarse.

En palabras de Luciano, la periodista continuó: “‘Yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, detalló Varela, indicando que lo notó muy determinado.

“Después me enteré de que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”, cerró.