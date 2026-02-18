Estacionó el auto en el centro de La Plata y se lo robaron a plena luz del día

Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Un hombre fue víctima de un robo a plena luz del día en el centro de La Plata. El hecho ocurrió este martes feriado en diagonal 80 entre 2 y 3, aprovechando la calma del día no laborable.
Una cámara de la cuadra captó la secuencia, donde la víctima baja del Renault Clio blanco cerca de las 17 hs en el centro platense y lo deja allí estacionado, con las medidas de seguridad correspondientes. Al cabo de unos pocos minutos, todo cambió.
Según se puede observar en las cámaras de seguridad, un hombre pasó caminando por delante del Clio, lo observó detalladamente y se fue. Más tarde, las grabaciones lo volvieron a captar pero esta vez cerca del rodado, manipulando la puerta con un objeto.
No se llega a apreciar qué elementos utiliza para violentar la puerta. Sin embargo, funcionó y el maleante logró entrar, tomó pertenencias personales y se fue. El hecho fue denunciado a las autoridades.
