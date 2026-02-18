Seguirá preso el imputado de un embiste fatal a Eugenia Carril en 96 y 3

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Confirmó AFA: por el paro de UTEDYC, cuándo y a qué hora jugarán Estudiantes y Gimnasia
Seguirá preso el imputado de un embiste fatal a Eugenia Carril en Villa Elvira
Estacionó el auto en el centro de La Plata y se lo robaron a plena luz del día
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo de La Plata y aún no hay nueva fecha
Extracción de grasa bucal: cuándo está indicada y cuáles son sus posibles complicaciones
El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta
Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, su hijo con el Chino Darín
El hermano de Icardi rompió el silencio: “No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda”
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Viajar en micro de La Plata a CABA ya cuesta más caro: los nuevos valores, con y sin SUBE registrada
Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero
El Tren Roca volvió a La Plata tras las obras durante el finde y los feriados de Carnaval
Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo bonaerense
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Miércoles pesado y con mucha humedad en La Plata: cómo sigue el tiempo para la semana
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con los votos de los jueces Raúl Dalto y María Sofía Rezzónico Bernard, la Sala I de la Cámara Penal de La Plata rechazó un planteo de hábeas corpus interpuesto por la defensa del conductor acusado por el trágico embiste que le costó la vida a la joven estudiante de abogacía, Eugenia Cynthia Carril (18).
Según los magistrados, la orden de detención impuesta en su contra -a pedido del fiscal Fernando Padovan- no es arbitraria ni ilegal.
“Coincido con el doctor -Juan Pablo- Masi en cuanto la jurisdicción es soberana de modificar la calificación de los hechos, sin perjuicio de resultar un delito más severamente penado, siempre que no se altere la plataforma fáctica. Es lo que sucedió en estas actuaciones, en donde no se encuentra afectado el principio de congruencia, toda vez que la descripción de la materialidad ilícita resulta en idénticos términos que la acusación”, sostuvo Dalto como magistrado preopinante, argumento que contó con la adhesión de Rezzónico Bernard.
En la resolución se resaltó que además que la eximición de prisión reconducida a una excarcelación, se encuentra en trámite.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí