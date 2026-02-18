Seguirá preso el imputado de un embiste fatal a Eugenia Carril en 96 y 3

Con los votos de los jueces Raúl Dalto y María Sofía Rezzónico Bernard, la Sala I de la Cámara Penal de La Plata rechazó un planteo de hábeas corpus interpuesto por la defensa del conductor acusado por el trágico embiste que le costó la vida a la joven estudiante de abogacía, Eugenia Cynthia Carril (18).

Según los magistrados, la orden de detención impuesta en su contra -a pedido del fiscal Fernando Padovan- no es arbitraria ni ilegal.

“Coincido con el doctor -Juan Pablo- Masi en cuanto la jurisdicción es soberana de modificar la calificación de los hechos, sin perjuicio de resultar un delito más severamente penado, siempre que no se altere la plataforma fáctica. Es lo que sucedió en estas actuaciones, en donde no se encuentra afectado el principio de congruencia, toda vez que la descripción de la materialidad ilícita resulta en idénticos términos que la acusación”, sostuvo Dalto como magistrado preopinante, argumento que contó con la adhesión de Rezzónico Bernard.

En la resolución se resaltó que además que la eximición de prisión reconducida a una excarcelación, se encuentra en trámite.