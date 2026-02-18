Úrsula Corberó compartió la primera foto de Dante, su hijo con el Chino Darín

La actriz española Úrsula Corberó compartió la primera imagen de su bebé Dante, producto de su relación con el Chino Darín. El día anterior se mostró paseando junto al pequeño en las calles de Barcelona.

El pequeño nació el pasado lunes 9 de febrero en una clínica privada en Barcelona. A pesar de que los planes eran que el bebé naciera en Buenos Aires, finalmente el parto se dio de manera natural en la ciudad natal de Corberó.

En las últimas horas, la actriz posteó una foto del Chino Darín, quien hasta hace poco se encontraba en Buenos Aires grabando un proyecto, sosteniendo al pequeño en sus brazos. “Hola, papi”, escribió Corberó. A diferencia de la nueva tendencia que tienen las famosas, donde eligen no mostrar las caras de sus hijos, la actriz no escondió la cara de Dante de sus redes sociales.

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar (al parto). Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, confesó el hijo de Ricardo Darín en Hola! España.



