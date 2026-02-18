Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata

Paro nacional y cortes en la autopista contra la reforma laboral: cómo afectará a La Plata
Tras el cierre de la fábrica Fate, en La Plata el sector comercial de neumáticos observa la situación con cautela, pero sin prever un impacto inmediato en el mercado local. Comerciantes consultados coinciden en que, debido al fuerte ingreso de productos importados y a la actual competencia, no ven por ahora que la decisión pueda incidir de manera directa en la disponibilidad ni en los precios en las gomerías platenses.
Este diario se acercó a la sucursal de Fate situada sobre avenida 7 entre 61 y 62, donde evitaron realizar declaraciones sobre la situación y expresaron su decisión de no referirse al tema. En tanto, la sede de 7 y 40 permanece cerrada por vacaciones desde el 16 de febrero y, según los carteles colocados en la puerta, tiene previsto reabrir sus puertas el 1º de marzo.
Según indicaron desde el sector comercial platense, “la semana pasada Fate ya había bajado mucho los precios a través de diferentes plataformas”, lo que para algunos actores del rubro habría sido una señal de que la empresa tendría tomada la decisión desde hace tiempo.
En ese contexto, distintos referentes del sector en la Ciudad coincidieron en que el mercado ya venía reconfigurándose desde hace al menos dos años, con una fuerte presencia de marcas importadas y generaron un escenario de mayor competencia.
Jorge Piccini, dueño de un local de venta de neumáticos ubicado en Plaza Rocha, sostuvo que la situación de Fate no es reciente, sino que se arrastra desde hace varios años.
Según su opinión, el factor más crítico fue el frente gremial. “El conflicto más grande fue sindical, porque estuvo mucho tiempo cerrada”, afirmó, y sostuvo que la situación no puede atribuirse únicamente a la competencia de precios, sino también al peso de las negociaciones sindicales en una fábrica de gran escala.
Sin embargo, Piccini advirtió que la apertura del mercado y el crecimiento de la oferta importada terminaron por profundizar el problema. “Con la apertura del mercado se encontraron con que es muy difícil competir”, afirmó. Y agregó: “Hoy compiten marcas chinas, japonesas, coreanas y estadounidenses. Hay muchos jugadores y eso genera una competencia muy fuerte”.
En este local, que comercializa neumáticos de origen chino, indicaron que el rodado 14 es el más vendido y que los precios parten de unos 155 mil pesos en su versión más económica. En modelos reforzados para carga, el valor puede alcanzar los 160 mil pesos.
Sobre posibles aumentos, señalaron que “es oferta y demanda” y que, en relación con FATE, todo dependerá de si la menor producción afecta la oferta, aunque por ahora no se prevén impactos inmediatos a nivel local.
Nicolás Díaz, de Neumáticos Bermúdez (32 y 22, La Loma), consideró que la situación no tendría un impacto directo en el sector local, aunque advirtió que podría repercutir en la industria nacional. Según explicó, el mercado ya viene atravesando cambios profundos desde hace al menos dos años.
En ese sentido, destacó que las importaciones -principalmente de origen chino- cambiaron el escenario. “Hace casi dos años que está entrando mucha mercadería y eso generó una competencia importante”, afirmó, y remarcó que la llegada de nuevas marcas ayudó a regularizar los precios y fortaleció la oferta disponible.
Desde un local de venta de neumáticos en Gonnet, situado en la zona de Centenario y 501, señalaron que no tienen un panorama claro y que, al trabajar principalmente con marcas importadas, no pueden precisar si la situación impactará en los precios.
Sobre el cierre de Fate indicaron que la mayor presencia de productos importados le hizo perder parte del segmento más económico que antes dominaba. “Hoy hay mucha competencia interna. La reapertura de las importaciones estabilizó los precios, pero también redujo la rentabilidad, sobre todo en las cubiertas más baratas, donde el margen es cada vez menor”, señalaron.
Según explicaron en este local, los productos más económicos suelen ser los rodados 13 y 14 (Corsa, Gol, Etios, 206 o Clio), que son los de mayor rotación. En esas medidas, los precios actualmente oscilan entre los 60.000 y 90.000 pesos, dependiendo de la marca y el modelo. No se trata de neumáticos de alta performance, sino de líneas estándar.
