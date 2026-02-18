Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata

Más competencia: el escenario para la venta de neumáticos en La Plata

Foto: Demian Alday

18 de Febrero de 2026 | 19:29

Escuchar esta nota

Tras el cierre de la fábrica Fate, en La Plata el sector comercial de neumáticos observa la situación con cautela, pero sin prever un impacto inmediato en el mercado local. Comerciantes consultados coinciden en que, debido al fuerte ingreso de productos importados y a la actual competencia, no ven por ahora que la decisión pueda incidir de manera directa en la disponibilidad ni en los precios en las gomerías platenses. 

Este diario se acercó a la sucursal de Fate situada sobre avenida 7 entre 61 y 62, donde evitaron realizar declaraciones sobre la situación y expresaron su decisión de no referirse al tema. En tanto, la sede de 7 y 40 permanece cerrada por vacaciones desde el 16 de febrero y, según los carteles colocados en la puerta, tiene previsto reabrir sus puertas el 1º de marzo.

Según indicaron desde el sector comercial platense, “la semana pasada Fate ya había bajado mucho los precios a través de diferentes plataformas”, lo que para algunos actores del rubro habría sido una señal de que la empresa tendría tomada la decisión desde hace tiempo.

En ese contexto, distintos referentes del sector en la Ciudad coincidieron en que el mercado ya venía reconfigurándose desde hace al menos dos años, con una fuerte presencia de marcas importadas y generaron un escenario de mayor competencia.

El impacto a nivel local

Jorge Piccini, dueño de un local de venta de neumáticos ubicado en Plaza Rocha, sostuvo que la situación de Fate no es reciente, sino que se arrastra desde hace varios años.

Según su opinión, el factor más crítico fue el frente gremial. “El conflicto más grande fue sindical, porque estuvo mucho tiempo cerrada”, afirmó, y sostuvo que la situación no puede atribuirse únicamente a la competencia de precios, sino también al peso de las negociaciones sindicales en una fábrica de gran escala.

LE PUEDE INTERESAR

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo de La Plata y aún no hay nueva fecha

LE PUEDE INTERESAR

El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta

Sin embargo, Piccini advirtió que la apertura del mercado y el crecimiento de la oferta importada terminaron por profundizar el problema. “Con la apertura del mercado se encontraron con que es muy difícil competir”, afirmó. Y agregó: “Hoy compiten marcas chinas, japonesas, coreanas y estadounidenses. Hay muchos jugadores y eso genera una competencia muy fuerte”.

En este local, que comercializa  neumáticos de origen chino, indicaron que el rodado 14 es el más vendido y que los precios parten de unos 155 mil pesos en su versión más económica. En modelos reforzados para carga, el valor puede alcanzar los 160 mil pesos.

Sobre posibles aumentos, señalaron que “es oferta y demanda” y que, en relación con FATE, todo dependerá de si la menor producción afecta la oferta, aunque por ahora no se prevén impactos inmediatos a nivel local.

Nicolás Díaz, de Neumáticos Bermúdez (32 y 22, La Loma), consideró que la situación no tendría un impacto directo en el sector local, aunque advirtió que podría repercutir en la industria nacional. Según explicó, el mercado ya viene atravesando cambios profundos desde hace al menos dos años. 

En ese sentido, destacó que las importaciones -principalmente de origen chino- cambiaron el escenario. “Hace casi dos años que está entrando mucha mercadería y eso generó una competencia importante”, afirmó, y remarcó que la llegada de nuevas marcas ayudó a regularizar los precios y fortaleció la oferta disponible.

Desde un local de venta de neumáticos en Gonnet, situado en la zona de Centenario y 501,  señalaron que no tienen un panorama claro y que, al trabajar principalmente con marcas importadas, no pueden precisar si la situación impactará en los precios.

Sobre el cierre de Fate indicaron que la mayor presencia de productos importados le hizo perder parte del segmento más económico que antes dominaba. “Hoy hay mucha competencia interna. La reapertura de las importaciones estabilizó los precios, pero también redujo la rentabilidad, sobre todo en las cubiertas más baratas, donde el margen es cada vez menor”, señalaron.

Según explicaron en este local, los productos más económicos suelen ser los rodados 13 y 14 (Corsa, Gol, Etios, 206 o Clio), que son los de mayor rotación. En esas medidas, los precios actualmente oscilan entre los 60.000 y 90.000 pesos, dependiendo de la marca y el modelo. No se trata de neumáticos de alta performance, sino de líneas estándar.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fate: suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Últimas noticias de La Ciudad

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo de La Plata y aún no hay nueva fecha

El Súper Cartonazo de $5.000.000, para un joven platense: cuándo sale la nueva tarjeta

Avanzan las obras del polo educativo de Los Hornos que beneficiará a más de mil estudiantes

Caso Kim Gómez: "Queremos una condena ejemplar y que mi hija marque un antes y un después"
Información General
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Policiales
Estacionó el auto en el centro de La Plata y se lo robaron a plena luz del día
Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Deportes
Confirmó AFA: por el paro de UTEDYC, cuándo y a qué hora jugarán Estudiantes y Gimnasia
Merlos volverá a dirigir a Estudiantes y los hinchas recuerdan el polémico cruce con Domínguez
Zaniratto evalúa cambios para visitar a Gimnasia de Mendoza
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Espectáculos
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Maestra en reflexiones: Wanda Nara "le tiró un insólito consejo" a Susana Roccasalvo
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
El tiempo es oro: cuanto cuesta el reloj tope de gama que le regalaron a Messi
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla