La Iglesia paga por curas abusadores

La Diócesis de Camden, en el sur de Nueva Jersey, alcanzó un acuerdo para pagar 180 millones de dólares a víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero, en uno de los mayores arreglos financieros relacionados con la Iglesia católica en Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el obispo Joseph Williams, quien calificó la decisión como un paso tardío pero necesario hacia la justicia, la sanación y el reconocimiento para los sobrevivientes.

El acuerdo se produce tras años de litigios y denuncias acumuladas desde que, hace más de dos décadas, estallara el escándalo global de abusos clericales. Aunque la cifra supera los pactos alcanzados en ciudades como Boston o Filadelfia, queda por debajo de los montos registrados en California, donde en 2024 la arquidiócesis de Los Ángeles acordó pagar 880 millones de dólares.

Abogados de las víctimas señalaron que el resultado fue posible gracias a la persistencia de los denunciantes tras una batalla judicial prolongada. La diócesis se había declarado en quiebra ante la avalancha de demandas surgidas luego de que se ampliaran los plazos legales para denunciar abusos.

En 2022 ya había pactado otro pago millonario con cientos de denunciantes, suma que ahora se integra al acuerdo total.

El convenio llega además después de que la diócesis retirara su oposición a una investigación estatal sobre décadas de abusos a menores. El pacto todavía debe ser aprobado por un tribunal de quiebras para entrar plenamente en vigor.