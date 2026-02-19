Los números de la suerte del jueves 19 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 76-05-19. Día productivo y muy conveniente si se decide a la compra - venta. No se precipite en materia de inversiones. Agradable aumento en sus relaciones amistosas. Un incumplimiento produce fricciones en el amor.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 34-20-15. Alcanza niveles insospechados en su actividad. No se deje sorprender por falsos temores. Pida un aumento de sueldo. Le hacen un llamado de atención. Sea prudente.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 35-60-12. Mal momento para cambiar de ocupación. La salud de familiares se ve alterada. No cree problemas por reacciones desmedidas. Le hacen una interesante propuesta.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Buen momento para pensar en un viaje. Una salida le depara alegrías. No se deje llevar por problemas familiares. Buen momento para salir de situaciones arriesgadas.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Le traerán noticias de allegados. Buena etapa en la esfera sentimental. No se deje llevar por emociones violentas. Sea más prudente y planifique.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Alcanzará el reconocimiento deseado en labores. Sea más prudente con los gastos. Dedicación al hogar. Cambios interesantes en las relaciones familiares.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 45-30-18. Tenga calma antes de decidir cuestiones sentimentales. No se preocupe por excesos en asuntos de dinero. Buen día para mostrarse con amigos. No se deje llevar por comentarios.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 71-94-36. En este día podría finalizar una cuestión de carácter legal largo tiempo pospuesta. Invitación a una fiesta que cambiará gran parte de su futuro. Leve depresión en su optimismo sentimental.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 52-66-17. Un periodo de crisis económica llegará a su fin y se avistan buenas posibilidades: no las desperdicie. Intromisiones en su vida particular. Evite un gasto excesivo. El amor pasa por momentos felices.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 84-51-02. Día ideal para concluir trabajos que le preocupaban demasiado. Pronto habrá un cambio en sus tareas que será beneficioso. Reunión social con gente agradable. No exija pruebas de cariño: irritará a su pareja.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 28-99-07. Mal momento para firmar documentos importantes, prevéngase de robos o pérdidas. Horas decisivas en un conflicto familiar en que se debe pronunciar. Momento ideal para hacer proyectos amorosos.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 32-06-67. En su trabajo se prevén soluciones de importancia. Se acerca un momento propicio para su fortuna personal. Cuide su salud, no abuse de sus fuerzas. Armonía y comprensión en su vida sentimental.
