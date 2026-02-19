Dramático asalto en un domicilio de Villa Elvira

Momentos de extrema tensión y miedo se vivieron en una casa de calle 4 entre 74 y 75, en Villa Elvira, donde una empleada doméstica de 59 años fue asaltada mientras trabajaba sola y terminó encerrada en un baño por un delincuente armado con un cuchillo.

El hecho ocurrió ayer alrededor de las 10.30, cuando la mujer finalizaba tareas de limpieza en la casa donde presta servicios. Según su denuncia, tras baldear la vereda cerró la puerta del frente sin llave y, cuando intentaba asegurar el acceso peatonal a la vivienda, fue sorprendida por un hombre de mediana edad.

El sujeto vestía campera azul con capucha, pantalón oscuro, tapabocas y portaba un cuchillo. Bajo amenazas de muerte, le exigió dinero en efectivo y objetos de valor. La situación escaló rápidamente en violencia: el asaltante le ordenó subir a la planta alta y, ante la negativa de la trabajadora, intentó atarla a una silla con una sábana que encontró en el comedor.

Al no lograrlo, la empujó hasta un baño de la planta baja, la encerró y trabó la puerta desde el exterior atando la sábana al picaporte, dejándola prácticamente cautiva y a merced de lo que pudiera suceder dentro de la casa.

Mientras el delincuente revisaba las habitaciones de la planta alta, la mujer escuchó que la hija de los dueños llegaba al domicilio junto a su pareja. En un acto desesperado y que pudo haber evitado una tragedia mayor, comenzó a gritar desde la pequeña ventana del baño para advertirles que no ingresaran porque había un ladrón armado en el interior.

El aviso surtió efecto: los recién llegados no entraron. Al advertir la situación, el asaltante huyó de la vivienda y se dio a la fuga. El ladrón escapó con dinero en efectivo y otros elementos de valor. La víctima, pese al dramatismo del episodio y al riesgo concreto que corrió su vida bajo amenaza de arma blanca, resultó ilesa.