La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto

La Policía valló la comisaría séptima y a los vecinos no le gustó / EL DIA

Un nutrido grupo de familiares, allegados y vecinos de Yanina Belén Correa (30), se movilizaron en la tarde de ayer a la sede de la comisaría de Abasto, donde exigieron que se esclarezca su muerte. El entorno cercano de la víctima asegura que fue blanco de un ataque femicida y lanza sospechas hacia quien fue su última pareja.

Como este diario viene informando en ediciones anteriores, la mujer permaneció desaparecida desde fines de diciembre último de su casa de 216 entre 517 y 518, donde habitaba con un hombre.

Esta semana, la investigación por la desaparición tuvo un giro drástico, luego de que se confirmara que los restos óseos encontrados a comienzos de año, muy cerca del domicilio, se correspondían a su perfil genético.

Cabe recordar que, en una nota concedida en enero a EL DIA por Angélica, una de las hermanas de la víctima, ya había reparado en que se había encontrado evidencia en un descampado, por las calles 215 y 519. Y citó que ella y su familia intuían que podrían pertenecer a Yanina.

La investigación que estaba en marcha ahora lo confirmó. Fuentes judiciales informaron que en ese terreno aparecieron un cráneo, un fémur y una clavícula. Y que el análisis de ADN arrojó compatibilidad con Correa.

El resultado pericial fue incorporado al expediente que se tramita en la Fiscalía Nº 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza. Y como encontraron apenas algunos de los restos óseos, es que surgieron enormes dudas. Y entre las especulaciones figuran las más truculentas.

“PEDIMOS SABER QUÉ PASÓ”

Durante la marcha de ayer frente a la seccional, que apareció vallada, más de 70 manifestantes reclamaron “justicia por Yanina” con cánticos y con sostenidos aplausos.

Angélica contó que “la Policía nos puso rejas en el frente de la comisaría para no dejarnos pasar. Y nuestro reclamo es pacífico”.

De todos modos, resaltó que “queremos saber qué pasó con mi hermana, porque sospechamos de que su pareja pudo haber cometido un femicidio, ya que estando Yanina desaparecida dijo que no íbamos a volver a verla. Y después desapareció él”.

“Queremos que el caso sea investigado a fondo y también más seguridad para el barrio, que viene con varios hechos delictivos. Basta de silencio, nuestros hijos no pueden vivir con asesinos alrededor”, enfatizó.

Al igual que el resto de su familia y allegados, reclamó que “se acelere la investigación y que los culpables paguen por lo que hicieron”, como también lo reflejaron en un texto emitido por los organizadores de la marcha horas antes de la movilización.

A partir de este resultado pericial, la causa cambió su calificación legal: pasó de “averiguación de paradero” a “averiguación de causales de muerte”, lo que implica un nuevo enfoque en la investigación para determinar qué ocurrió con la mujer.

De acuerdo a los testimonios recabados, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición y la última comunicación que mantuvo con la familia de la víctima fue a través de un mensaje en el que afirmaba: “Yanina ya no va a volver”.

Desde el entorno de Correa señalaron que su ausencia llamó la atención desde un primer momento, ya que según indicaron, nunca se había ausentado por tanto tiempo.

Además, remarcaron que era madre de cuatro hijos, quienes constituían su principal prioridad.

La Justicia tiene ahora que recabar pruebas y avanzar prontamente en este caso que asoma como muy sensible.