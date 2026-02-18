Epstein: nenas francesas de 12 años “de regalo” y un piso de lujo en París

El exagente de modelos francés, Jean-Luc Brunel, que fue encontrado ahorcado en la cárcel de La Santé / Web

Jeffrey Epstein tenía en París una de sus residencias más exclusivas: un departamento de 740 metros cuadrados en el número 22 de la Avenue Foch, una de las avenidas más caras de la capital francesa. La propiedad fue adquirida en 2002 por unos 3,5 millones de dólares y funcionaba como base de operaciones durante sus estadías en Francia, que sumaban cerca de 12 semanas al año.

Según registros judiciales, el financista utilizaba el lugar para reuniones sociales y de negocios con empresarios, figuras políticas y contactos internacionales. En 2019 la policía judicial realizó allanamientos en el inmueble en el marco de una investigación preliminar por violación y agresión sexual. Si bien no hay confirmación pública de delitos cometidos allí, la correspondencia analizada por investigadores sugiere que Epstein buscaba contactar mujeres durante sus permanencias en el país.

Entre los millones de documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos figuran referencias a tres niñas francesas de 12 años que habrían sido trasladadas a Palm Beach, Florida, para el cumpleaños de Epstein. La acusación surge de testimonios publicados en 2019 por medios internacionales y forma parte del material que ahora examina la justicia francesa.

Virginia Giuffre, una de las víctimas que denunció al financista, declaró que Epstein se jactaba de haber recibido a menores traídas desde Francia como “regalo sorpresa”. Según su relato, las niñas habrían regresado a su país al día siguiente. Hasta el momento no se difundieron pruebas públicas concluyentes que acrediten el episodio, pero los magistrados franceses anunciaron que revisarán la documentación disponible.

El nombre del agente de modelos francés Jean-Luc Brunel aparece mencionado como presunto intermediario en redes de reclutamiento vinculadas a Epstein. Brunel fue encontrado muerto en prisión en 2022 y una causa previa se cerró tras su fallecimiento, aunque organizaciones civiles reclaman su reapertura.

En paralelo, nuevas denuncias por trata y violación presentadas ante la fiscalía de París reactivaron el interés judicial sobre posibles colaboradores que habrían operado en Francia durante los años noventa. Aunque algunos hechos estarían prescriptos, la justicia puede utilizarlos para reconstruir el funcionamiento de la red.

DOS INVESTIGACIONES EN MARCHA

La fiscalía de París confirmó esta semana la apertura de dos causas paralelas: una centrada en delitos de connotación sexual y otra en las ramificaciones económicas y financieras del entorno de Epstein en Francia. Cinco magistrados quedaron a cargo de los expedientes.

La procuradora Laure Beccau convocó a posibles víctimas a declarar y aseguró que la fiscalía recibirá todos los testimonios disponibles. El objetivo es determinar si las actividades del millonario en territorio francés incluyeron delitos.

Las nuevas pesquisas vuelven a poner bajo la lupa la dimensión francesa del caso Epstein, combinando la investigación sobre su residencia parisina, presuntas redes de reclutamiento y acusaciones que involucran a menores. La justicia anticipó que el análisis de los documentos internacionales será clave para avanzar en las causas abiertas.