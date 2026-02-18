La bolsa de Nueva York en verde, con el repunte del sector tecnológico

La Bolsa de Nueva York cerró al alza ayer, beneficiándose de un renovado interés de los inversores por el sector tecnológico tras una marcada caída de este segmento en las últimas semanas. El Dow Jones ganó un 0,26%, el índice Nasdaq avanzó un 0,78% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,56%.

Las grandes compañías tecnológicas cerraron la jornada con resultados mayormente positivos. Amazon avanzó un 1,7%, impulsada por la entrada del fondo Pershing Square en su capital, mientras que Alphabet, Apple y Meta también registraron subas más moderadas, inferiores al 1%. Entre las firmas de semiconductores, el desempeño fue más sólido: Micron se disparó un 5,3% y Nvidia ganó un 1,22%, beneficiada por los planes de Meta de ampliar sus centros de datos con tecnología de la compañía.

En conjunto, el sector tecnológico subió un 0,97%, solo por detrás de energía, que lideró con un alza del 2%, y del rubro de consumo discrecional, con un 1%. En contraste, las empresas de servicios públicos encabezaron las caídas, con un retroceso del 1,7%.

En cuanto a las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), celebrada en enero, reflejaron posturas divergentes entre sus integrantes sobre la dirección futura de la política monetaria.

La Reserva Federal (Fed, banco central) decidió mantener sin cambios las tasas de interés -por primera vez desde julio de 2025- dentro del rango de 3,5% a 3,75%. Sin embargo, varios miembros señalaron que podrían considerarse nuevos recortes si la inflación evoluciona conforme a lo previsto.

En otros mercados, el petróleo estadounidense WTI trepó un 4,6% y cerró en 65,19 dólares por barril, impulsado por las dificultades en las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.