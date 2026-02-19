“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”

Vestido con remera blanca y pantalón de jean, Marcos Gómez habló con la prensa en la puerta principal del Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, en 7 entre 524 y 525, antes de ingresar a la primera audiencia del juicio por el crimen de su hija Kim. Con la voz entrecortada y en algunos pasajes con lágrimas en los ojos, dejó en claro cuál es su postura frente a los acusados y qué espera de este proceso judicial.

“No voy a poder perdonar a los asesinos”, expresó con firmeza. “Todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan”, agregó, en referencia a los menores imputados por el hecho.

Antes de ingresar, aseguró que el debate será un paso necesario para él y su familia. “Vengo a cerrar una etapa, porque remover todo lo que pasó ese día es triste”, sostuvo. Y profundizó: “A mí me costó mucho revivir todo esto. Me falta un 1% para saber bien todo lo que pasó y voy a ver si lo puedo conseguir”.

En ese sentido, explicó cuál es su mayor inquietud: “Quiero saber qué pasó en los últimos instantes de mi hija con vida. Quiero saber si ella luchó, si gritó, si pidió por mí… Con eso voy a dejar a la Justicia que trabaje tranquila”.

También dejó un mensaje que repitió en distintas oportunidades: “Vamos a ser la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”. Para él, estar presente en cada audiencia es una forma de acompañar a su hija y de representarla en un proceso en el que ya no puede hablar por sí misma.

Consultado por la situación de los acusados, insistió en que no puede haber excusas por la edad. “Yo se los dije: todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan. Ellos saben que se equivocaron”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, planteó que el Estado debería intervenir antes de que ocurran tragedias como la que golpeó a su familia. “Acá hubo muchas alarmas: violencia en la casa, violencia en la escuela, no iban a la escuela y ya delinquían. Realmente hubo muchas alarmas y se puede trabajar en eso”, señaló. No obstante, remarcó que su postura personal no cambiará: “Yo no los voy a poder perdonar”.

Marcos también explicó que la mamá de Kim no hablará públicamente. “Está muy mal, revivir todo es cruel”, dijo. Al retirarse, volvió a insistir en que el objetivo es atravesar el debate con serenidad. “Quiero creer que la Justicia va a fallar a favor. Está todo muy claro y espero que la condena sea ejemplar”, concluyó.