Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |CON LÁGRIMAS EN LOS OJOS, MARCOS, EL PAPÁ DE LA MENOR, HABLÓ EN LA PUERTA DEL TRIBUNAL

“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”

“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”

Kim Gómez

19 de Febrero de 2026 | 00:45
Edición impresa

Vestido con remera blanca y pantalón de jean, Marcos Gómez habló con la prensa en la puerta principal del Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, en 7 entre 524 y 525, antes de ingresar a la primera audiencia del juicio por el crimen de su hija Kim. Con la voz entrecortada y en algunos pasajes con lágrimas en los ojos, dejó en claro cuál es su postura frente a los acusados y qué espera de este proceso judicial.

“No voy a poder perdonar a los asesinos”, expresó con firmeza. “Todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan”, agregó, en referencia a los menores imputados por el hecho.

Antes de ingresar, aseguró que el debate será un paso necesario para él y su familia. “Vengo a cerrar una etapa, porque remover todo lo que pasó ese día es triste”, sostuvo. Y profundizó: “A mí me costó mucho revivir todo esto. Me falta un 1% para saber bien todo lo que pasó y voy a ver si lo puedo conseguir”.

En ese sentido, explicó cuál es su mayor inquietud: “Quiero saber qué pasó en los últimos instantes de mi hija con vida. Quiero saber si ella luchó, si gritó, si pidió por mí… Con eso voy a dejar a la Justicia que trabaje tranquila”.

También dejó un mensaje que repitió en distintas oportunidades: “Vamos a ser la voz de Kim. Sabemos que va a costar, pero ella lo merece”. Para él, estar presente en cada audiencia es una forma de acompañar a su hija y de representarla en un proceso en el que ya no puede hablar por sí misma.

Consultado por la situación de los acusados, insistió en que no puede haber excusas por la edad. “Yo se los dije: todos somos responsables de nuestros actos, tengan la edad que tengan. Ellos saben que se equivocaron”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, planteó que el Estado debería intervenir antes de que ocurran tragedias como la que golpeó a su familia. “Acá hubo muchas alarmas: violencia en la casa, violencia en la escuela, no iban a la escuela y ya delinquían. Realmente hubo muchas alarmas y se puede trabajar en eso”, señaló. No obstante, remarcó que su postura personal no cambiará: “Yo no los voy a poder perdonar”.

Marcos también explicó que la mamá de Kim no hablará públicamente. “Está muy mal, revivir todo es cruel”, dijo. Al retirarse, volvió a insistir en que el objetivo es atravesar el debate con serenidad. “Quiero creer que la Justicia va a fallar a favor. Está todo muy claro y espero que la condena sea ejemplar”, concluyó.

LEA TAMBIÉN

El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Seguirá preso el imputado de un embiste fatal en 96 y 3

Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
Últimas noticias de Policiales

El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez

Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto

Coletazos en la causa por el ingreso trucho al SPB
La Ciudad
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
Ir a Buenos Aires en micro ya cuesta $4.373
De vuelta a clases para reforzar contenidos
Espectáculos
Fiesta en las salas: desde hoy, ir al cine saldrá menos que tres empanadas
Noelia Balbo: la actriz platense que cumple sueños en Barcelona
“Somos como hermanos”: el Cuarteto Cedrón vuelve a sonar
John Malkovich llega al país con una obra teatral
Santi Maratea fue acusado de fraude en una colecta y saltó indignado
Deportes
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
El Pincha adelanta y ganó la Reserva
El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo
Información General
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla