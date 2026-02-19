Salieron de viaje y les vaciaron la vivienda

A metros de Plaza Máximo Paz, en pleno casco urbano, delincuentes irrumpieron en una vivienda de calle 59 entre 14 y 15 y la desvalijaron mientras la familia se encontraba de viaje.

La denuncia fue realizada por una mujer de 52 años, quien relató que dejó la casa junto a su marido y su hija menor para pasar unos días en la Costa. En el inmueble quedaron sus otras dos hijas, pero que también se retiraron rumbo a Tandil. Lo cierto es que desde ese momento, el domicilio quedó vacío.

El robo fue descubierto en las últimas horas, cuando la dueña regresaba a La Plata y recibió un llamado policial: un vecino había advertido que la puerta principal estaba abierta. Al llegar, se encontró con la cerradura de la puerta metálica violentada y el interior completamente revuelto. Los ladrones se llevaron alhajas -anillos, pulseras, cadenas, aros, collares y rosarios-, perfumes importados y una mochila. También sustrajeron las llaves de un Peugeot 2008 y dinero en efectivo. Por estas horas las autoridades intentan esclarecer el episodio.