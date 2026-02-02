La despedida de Culkin a su mamá de la ficción: “Pensé que había más tiempo”

Macaulay Culkin despidió a Catherine O’Hara, fallecida el viernes y quien fuera su madre en “Mi pobre angelito”.

“Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”, escribió el protagonista de la recordada película familiar en Instagram, con una imagen donde se veía a ambos en el filme y, debajo, en un encuentro reciente donde Culkin le dijo: “No solo sos la mejor mujer que conocí, sino la mejor persona. Me diste todo mi propósito y me diste una familia”.