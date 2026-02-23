Atacan a una integrante de una fuerza de seguridad

La inseguridad volvió a golpear en la Ciudad. Este jueves cerca de las 23, una joven fue asaltada por cinco delincuentes armados en 139 entre 44 y 45.

Según denunció la víctima, personal de una fuerza de seguridad, los ladrones -encapuchados y con el rostro cubierto- se movilizaban en tres motos 110cc.

La mujer contó que enseguida la rodearon y le exhibieron varias armas de fuego.

Finalmente, tras las amenazas de rigor, los delincuentes escaparon por la calle 139 en dirección a 45. Se llevaron una moto Rowser 200cc. negra y una mochila con un celular y documentación personal. La víctima no resultó herida.