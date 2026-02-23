Atacan a una integrante de una fuerza de seguridad

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
VIDEO. Una multitud también en el cierre del festejo local del Año Nuevo Chino
Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora
Mirtha cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad
Tensión narco en México: violencia tras la muerte de un jefe
Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
Detienen a una mujer y un hombre por presunta venta de drogas en Plaza Moreno
Gallardo, en duda: tras la tercera derrota al hilo, evalúa su continuidad en River
Desde la central obrera acusan de “traición” a gobernadores del PJ
A 14 años de la tragedia de Once, piden avances en las causas civiles
El crudo diagnóstico platense sobre el rebrote de tos convulsa
FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Sorprenden a una mujer de 92 años en su casa, la golpean y la dejan en el piso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La inseguridad volvió a golpear en la Ciudad. Este jueves cerca de las 23, una joven fue asaltada por cinco delincuentes armados en 139 entre 44 y 45.
Según denunció la víctima, personal de una fuerza de seguridad, los ladrones -encapuchados y con el rostro cubierto- se movilizaban en tres motos 110cc.
La mujer contó que enseguida la rodearon y le exhibieron varias armas de fuego.
Finalmente, tras las amenazas de rigor, los delincuentes escaparon por la calle 139 en dirección a 45. Se llevaron una moto Rowser 200cc. negra y una mochila con un celular y documentación personal. La víctima no resultó herida.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí