Pettinato, en su peor hora, se refugió en el silencio

Felipe Pettinato, uno de los hijos del conductor y músico Roberto Pettinato, se negó a prestar declaración al comienzo del juicio que lo imputa por la muerte de Melchor Rodrigo, el neurólogo fallecido durante un incendio ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano.

“No, voy a usar mi derecho de no declarar”, respondió el imitador de Michael Jackson ante la pregunta del presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correcccional N° 14, Enrique Gamboa, acompañado por sus colegas Gustavo Valle y Gabriel Vega.

El acusado por el delito de estrago doloso seguido de muerte brindó sus datos personales durante la audiencia virtual y luego comenzó la ronda de testimoniales.

El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022, cerca de las 11 de la noche. Fue en el piso 22 de un edificio situado en la calle Aguilar al 2300.