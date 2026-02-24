El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado
El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado
'Cacique' Medina, nuevo DT de Estudiantes: "Tenía el deseo hace tiempo, es un orgullo estar y seguiremos buscando el éxito"
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
La Liga Amateur Platense se suma al paro de AFA y retrasa el inicio de los torneos
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Al igual que los docentes, los judiciales también van al paro en rechazo a la oferta salarial de la Provincia
La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo
VIDEO.- Denuncian graves filtraciones y áreas inundadas en secundaria de La Plata a una semana de la vuelta a clases
Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
El Gobierno lanzó una página para denunciar tasas municipales y Adorni se cruzó con Mayra Mendoza
Profundo pesar por la muerte de un estudiante de la Facultad de Periodismo de la UNLP
La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
Fate y los textiles ilustran los efectos de la revolución industrial china de Siglo XXI
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los torneos de la Liga Amateur Platense estaban pautados para dar inicio el fin de semana del 7 de marzo, pero debido al paro que decretó la AFA para esa fecha fueron postergados. Anoche llegó el comunicado a los clubes anunciando la decisión.
"Por disposición del Consejo Federal de AFA, se posterga el comienzo del Torneo de la Liga Amateur Platense de Liga A, para el fin de semana del 14 de Marzo", se informó a las entidades. Es por eso que tanto las categorías de mayores, como de juveniles y de infantiles de la Liga deberán esperar una semana más para salir a las canchas.
Sin dudas que se trata de un respaldo a Claudio "Chiqui" Tapia luego de que anoche la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitiera un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales. En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.
La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.
En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanza al resto de las categorías del fútbol argentino, por lo que la Liga Amateur local se plegó a la medida.
La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí