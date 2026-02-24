La Liga Amateur Platense se suma al paro de AFA y retrasa el inicio de los torneos

Los torneos de la Liga Amateur Platense estaban pautados para dar inicio el fin de semana del 7 de marzo, pero debido al paro que decretó la AFA para esa fecha fueron postergados. Anoche llegó el comunicado a los clubes anunciando la decisión.

"Por disposición del Consejo Federal de AFA, se posterga el comienzo del Torneo de la Liga Amateur Platense de Liga A, para el fin de semana del 14 de Marzo", se informó a las entidades. Es por eso que tanto las categorías de mayores, como de juveniles y de infantiles de la Liga deberán esperar una semana más para salir a las canchas.

Sin dudas que se trata de un respaldo a Claudio "Chiqui" Tapia luego de que anoche la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitiera un comunicado en respuesta a la decisión judicial de citar a declarar indagatoria a sus autoridades en una causa que investiga presuntas irregularidades fiscales. En el texto, la entidad sostuvo que no existe deuda exigible relacionada con las obligaciones consignadas en la denuncia y subrayó que los pagos en cuestión fueron efectuados de forma voluntaria antes de su vencimiento.

La AFA explicó que ese argumento ya fue planteado ante el tribunal interviniente y actualmente se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. Además, cuestionó la actitud del organismo recaudador ARCA, al considerar que intenta convertir obligaciones aún no vencidas —y por lo tanto no cobrables— en la base de un supuesto delito penal tributario, postura que calificaron como contraria a la normativa vigente.

En paralelo, la institución informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes resolvieron por unanimidad solicitar la suspensión de la fecha 9 del torneo, prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La medida también alcanza al resto de las categorías del fútbol argentino, por lo que la Liga Amateur local se plegó a la medida.

La decisión fue presentada como una señal de repudio a la denuncia impulsada por ARCA y como un respaldo institucional a las autoridades involucradas, en medio de un conflicto judicial que ahora suma impacto directo en la organización del calendario del fútbol local.