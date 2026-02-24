Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Los árbitros se unen al paro de la AFA en medio del conflicto judicial con el Gobierno

Los árbitros se unen al paro de la AFA en medio del conflicto judicial con el Gobierno
24 de Febrero de 2026 | 15:08

Escuchar esta nota

La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) manifestaron su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto judicial que involucra a sus autoridades y del debate por la suspensión de la actividad oficial.

A través de un comunicado conjunto, ambas entidades señalaron que acompañan la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, integrado por los dirigentes de los 30 clubes, y remarcaron que dicha determinación fue resuelta en una reunión realizada en la sede de la AFA y ya tomó estado público.

En el texto, los árbitros reafirmaron además su compromiso con la institucionalidad y con el respeto a las decisiones orgánicas adoptadas por las autoridades del fútbol argentino, en una clara señal de apoyo a la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

LEA TAMBIÉN

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

El pronunciamiento de los jueces se suma al respaldo expresado por los clubes y distintos sectores del fútbol, en un contexto de creciente tensión por la causa judicial impulsada por ARCA y la posibilidad de que se suspendan fechas en todas las categorías del país.

Paro en el fútbol argentino

A través de un comunicado, se conoció la drástica medida que tomaría el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional tras la reunión que mantuvo este lunes. Los dirigentes de los clubes resolvieron de forma unánime la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División y de todas las categorías del ascenso nacional. La medida de fuerza rige para el periodo que abarca desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo.

Esta acción surge como respuesta directa al llamado a indagatoria de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo recaudador ARCA presentó una denuncia por una supuesta deuda fiscal, la cual sirve de base para la citación judicial. Sin embargo, desde la sede de la calle Viamonte aseguran que la institución no posee compromisos exigibles pendientes.

La entidad que regula el fútbol nacional aclara que cumplió con sus obligaciones tributarias de manera anticipada. El comunicado oficial señala que ARCA pretende convertir el cobro de cuotas no vencidas en el sustento de un posible delito penal tributario. Para la AFA, esta postura del ente recaudador entra en abierta contradicción con las normas jurídicas que rigen en el país actualmente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Ponen en marcha la campaña antigripal

La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Últimas noticias de Deportes

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos

Tomás Etcheverry, campeón del ATP 500 de Río, festejará el trofeo con el Lobo en el Bosque

De capa caída y en la previa de un clásico: cómo llega Rosario Central, rival de Gimnasia, al Bosque

El platense Tomás Etcheverry recibió las felicitaciones de Novak Djokovic tras ganar su primer ATP
Espectáculos
Conmoción en Hollywood: murió la hija de Martin Short a los 42 años
Elba Marcovecchio muy cerca de Guillermo Francella: “Carita con carita"
“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex
La causa de Andrea del Boca no está cerrada: la fiscal apeló su absolución
Javier Calamaro, denunciado por una presunta estafa inmobiliaria
Política y Economía
El dólar rebotó y volvió a los $1.400
Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia
Finalizaron las obras de remodelación en la Escuela N° 61 de Etcheverry
“Ahogo financiero”: en medio del reclamo de estatales y docentes, la Provincia apuntó al millonario recorte de fondos de Milei
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
La Ciudad
El Tren Roca con servicio limitado entre La Plata y Quilmes por un accidente
Vecinos de La Granja exigen obras viales ante el deterioro y la aparición de un peligroso cráter
Una pérdida de agua en el centro platense, olor nauseabundo y “desfiladero de ratas”
“Hay ratas gigantes": un basural en El Retiro que lleva tres años
Detienen a un hombre por maltrato animal en La Plata y rescatan a una perra con fracturas sin tratar
Policiales
Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela
Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla