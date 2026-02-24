Denuncian que un frentista de Gonnet "causa anegamientos" en el barrio tras colocar portón y alambrado sobre un curso de agua

La Municipalidad de La Plata intimó a un vecino de Gonnet para que retire el portón y el alambrado que colocó sobre una zanja, lo que causó serias inundaciones en el barrio.

El propietario de una casa ubicada en 503 y 27 entubó y desvió el curso del arroyo Don Carlos hacia el terreno de otro frentista, haciendo que el agua se estanque y rebalse cada vez que llueve.

En ese aspecto, la delegada de Hernández, Nancy Terminiello, informó que el conflicto viene de hace más de 2 años y medio y no parece tener solución. Los vecinos intentaron comunicarse con el propietario en varias oportunidades, pero no hubo respuesta. "Lo llamaron varias veces, pero el hombre no se hace eco de su necesidad ni de su pedido", sostuvo Terminiello.

La Delegación de Hernández labró un acta intimando al propietario para que retire las construcciones que levantó ilegalmente. “Si no cumple con lo reglamentado, la Secretaría de Control Urbano se encargará de retirar las construcciones”, indicaron desde la Comuna.

La situación es durante los días de lluvias intensas “dramática” según explicaron y genera una fuerte controversia en la zona, con vecinos que se sienten afectados por la falta de acción del propietario.