El platense Tomás Etcheverry recibió las felicitaciones de Novak Djokovic tras ganar su primer ATP

Tomás Etcheverry volvió a poner a La Plata en lo más alto del tenis internacional. El platense se consagró campeón del Rio Open y, tras el logro, recibió un reconocimiento especial de Novak Djokovic, quien lo felicitó en redes sociales con un “dale campeón” que rápidamente se volvió viral.
A sus 26 años, el tenista nacido en la capital bonaerense consiguió en Brasil el título más importante de su carrera, en un torneo disputado sobre polvo de ladrillo que forma parte de la gira sudamericana del circuito.
La consagración también le permitió cortar una racha adversa, luego de haber perdido tres finales consecutivas: en Santiago y Houston durante 2023, y en Lyon en 2024.
Actualmente ubicado en el puesto 33 del ranking mundial —su mejor marca fue el 27°, alcanzado el año pasado—, el platense sumó un impulso clave tanto en puntos como en confianza en el arranque de la temporada.
Horas después de la final en Río de Janeiro, Djokovic —máximo ganador de torneos de Grand Slam— le dedicó un mensaje en Instagram para felicitarlo por el título. El saludo fue rápidamente replicado entre fanáticos y compartido por el propio Etcheverry en sus cuentas oficiales.
El ATP 500 de Río suele marcar el pulso de la gira sudamericana y exige un alto nivel competitivo. En ese contexto, el platense mostró firmeza desde el fondo de la cancha, agresividad con su derecha y solidez mental en los momentos decisivos, incluso en una semana atravesada por interrupciones climáticas y la exigencia de disputar semifinales y final en una misma jornada.
