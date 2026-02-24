Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Se definen los clasificados en la Champions League

Simeone, DT del aleti

24 de Febrero de 2026 | 02:27
Las primeras cuatro llaves correspondientes a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán esta tarde en una jornada con mucha actividad para los argentinos.

El primer partido de hoy iniciará a las 14:45 (hora de Argentina), cuando el Atlético Madrid de España reciba al Brujas de Bélgica. El Atleti, que tiene como director técnico al argentino Diego Simeone y que cuenta con seis jugadores “albicelestes”, viene de igualar 3-3 en la ida e intentará sellar su clasificación a los octavos de final frente a su gente. Un mal paso podría desencadenar una crisis sin precedentes en los últimos años.

Más tarde, a las 17, iniciarán los otros tres partidos del día. Uno de ellos será un verdadero trámite, ya que el Newcastle recibirá en Inglaterra al Qarabag de Azerbaiyán, equipo al que goleó 6-1 como visitante en la ida.

Por otra parte, el Inter, que no podrá contar con su delantero estrella, el argentino Lautaro Martínez (se lesionó en la ida), intentará dar vuelta el 3-1 sufrido en Noruega cuando reciba al Bodo Glimt, el equipo sensación de esta Champions League.

Finalmente, el Bayer Leverkusen de Alemania, que cuenta con los mediocampistas argentinos Ezequiel Fernández y Exequiel Palacios, recibirá al Olympiakos de Grecia, equipo al que derrotó 2-0 como visitante en el partido de ida.

Los otros cuatro partidos correspondientes a los playoffs de la Champions League se disputarán mañana y serán los siguientes: Atalanta (0) – (2) Borussia Dortmund, Juventus (2) – (5) Galatasaray, PSG (3) – (2) Mónaco y Real Madrid (1) – (0) Benfica. Este último con mucha polémica (ver aparte) que tuvo repercusión mundial.

Los ocho primeros clasificados a los octavos de la Champions League fueron Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City, Bayern Múnich, Barcelona y Sporting Lisboa y lo hicieron de manera directa por finalizar entre los ocho primeros en la primera fase.

Todos los partidos de Champions

El cronograma y horarios de la vuelta de los playoffs de la Champions League

Hoy:

Atlético Madrid – Brujas a las 14:45

Newcastle – Qarabag a las 17

Bayer Leverkusen – Olympiakos a las 17

Inter – Bodo Glimt a las 17

Mañana:

Atalanta – Borussia Dortmund a las 14:45

Juventus – Galatasaray a las 17

PSG – Mónaco a las 17

Real Madrid – Benfica a las 17

 

