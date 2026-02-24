Leito bajó los decibeles y se reunió con Chiqui Tapia

El presidente de Atlético Tucmán Mario Leito le bajó los decibeles a la pelea de su Club con la AFA por el polémico arbitraje de Fernando Espinoza, con declaraciones al salir de la reunión de Comité Ejecutivo en la cual el Decano votó en favor de suspender el fútbol en la fecha 9.

El sábado la cuenta oficial de X de Atlético Tucumán se quejó por el arbitraje, dijo que se tomarán medidas y luego la mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, escribió en las redes que el que más se queja “se muere antes”. Ayer fumaron la pipa de la paz.

En diálogo con Canal 8 de Tucumán, el mandamás dio detalles sobre su charla con Claudio Tapia y el mismo Toviggino, dando a entender que esta vez sí logrará el propósito ya intentado sin éxito en 2023 -cuando llamó al árbitro “desequilibrado”-: que el equipo no vuelva a ser dirigido por Espinoza.

“Fue una reunión en privado después de la reunión de la AFA, donde expresé lo del comunicado solicitándole básicamente que el árbitro que nos había dirigido el último partido no nos vuelva a dirigir. Le di los motivos, le expresé que no somos clubes que estamos todos los fines de semana haciendo consideraciones ni reclamos; por el contrario, creemos que tenemos la autoridad suficiente al menos para pedir”, relató.

“Jamás en la vida hemos pedido a un árbitro ni nos metemos con ese tema pero por lo menos solicitar que árbitros como Espinoza no nos dirijan más. La verdad que entendieron, lo tomaron muy bien, después también hablé con Toviggino para aclarar algunas cuestiones pero básicamente la reunión con el presidente fue buena”, resumió con mucha seguridad Leito.

“El hincha que se quede tranquilo. Nosotros estamos para defender los intereses de Atlético Tucumán, siempre somos cuidadosos y tenemos mucha calma pero a la hora de plantear estas cuestiones lo hacemos en el ámbito y en el momento que lo tenemos que hacer”, afirmó.