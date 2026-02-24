El discurso “reformista” que prepara Milei para el Congreso

En el inicio de la última semana de sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei supervisa el accionar de la mesa política para la sanción de los proyectos que envió en febrero y redacta el discurso con el que abrirá el período ordinario de este año ante la Asamblea Legislativa.

Aún en pleno diseño, trascendió de importantes fuentes que se tratará de una exposición ambiciosa, que incluirá más de 40 reformas relativas a los Ministerios que componen la estructura del Gobierno.

Asimismo, con los detalles en reserva, el mandatario buscará anunciar los próximos pasos de la hoja de ruta de lo que será “un año reformista”, como lo anuncian los integrantes del Ejecutivo y en el que describirá las normativas impulsadas durante los últimos dos años de gestión.“Va a ser igual que en los últimos dos años. La idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que tratemos”, sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

La apertura de sesiones ordinarias tendrá lugar el domingo 1° de marzo, a las 21, en el recinto de la Cámara de Diputados e incluirá la asistencia de gobernadores, miembros de la Corte Suprema, legisladores, expresidentes, diplomáticos y militares.

El mandatario disertará a la noche, en horario de prime time, y será transmitido por Cadena Nacional al igual que lo hizo en las dos ediciones anteriores desde el inicio de su gestión.

El oficialismo llega al comienzo formal del año legislativo con ventaja, ya que, no solo parece que logrará anotarse la sanción de la reforma laboral y de la ley Penal Juvenil que se suma al ya aprobado Presupuesto 2026 y a la ley de Inocencia Fiscal sino que corre con ventaja por la fragmentación del peronismo.

Lo cierto es que pese a la directiva del bloque de Unión por la Patria, varios gobernadores, entre los que destacan Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), dieron sobradas muestras de auxilio a La Libertad Avanza en el Congreso y facilitaron los planes del Ejecutivo.

Con la bancada en ambas cámaras resquebrajadas, los libertarios apuestan a seguir desmembrando a la oposición con intención de sumar más respaldos y reducir la capacidad de daño.

Ayer, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, citó al reducido círculo a cargo de las negociaciones legislativas a reeditar sus encuentros semanales para afinar la estrategia en el tramo final de la prórroga veraniega.