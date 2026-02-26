Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Declaró Hillary Clinton y señaló en su testimonio que “no tenía idea” de delitos de Jeffrey Epstein

26 de Febrero de 2026 | 18:43

Escuchar esta nota

Hillary y Bill Clinton comenzaron a ser interrogados este jueves a puerta cerrada por la comisión de investigación parlamentaria de los Estados Unidos sobre sus vínculos reales o supuestos con el pederasta Jeffrey Epstein, informaron medios internacionales.

En el primer turno desfilaba Hillary Clinton, ex candidata presidencial de los Estados Unidos. “No tenemos nada que ocultar”, proclamó Hillary, quien tiene turno ante la comisión un día antes que su esposo, Bill Clinton, ex presidente del país. La declaración de la ex primera dama se celebró en Chappaqua, en el estado de Nueva York.

Inicialmente convocados en octubre, Bill y Hillary Clinton se negaron a comparecer, denunciando una maniobra republicana para desviar la atención de la antigua cercanía entre Epstein y Donald Trump, actual primer mandatario de los Estados Unidos. 

Tras la amenaza de acciones judiciales por obstrucción al Congreso, el matrimonio anunció a finales de enero que aceptaba comparecer, aunque solicitó sin éxito que las audiencias fueran públicas para evitar una instrumentalización política de sus declaraciones, sigue el sitio francés.

Indignada

Hillary Clinton está indignada de que se la asocie de cerca o de lejos con el magnate y pederasta Epstein y proclama en voz alta que nunca lo conoció. Alega además que si Bill Clinton sí tomó el avión con él, fue a favor de la fundación benéfica del expresidente:

“Eso ocurrió mucho antes de la revelación de sus crímenes y mucho antes de cualquier condena de Jeffrey Epstein. Se trata de un periodo muy corto concentrado en actividades filantrópicas”, subrayó.

Y arremete: “En lugar de ensañarse con nosotros, los republicanos deberían hacer públicos todos los archivos Epstein. Y si no lo hacen, es porque están encubriendo algo, o más bien a alguien.”¿Por qué quisieron meternos en esto?”.

Entonces, se respondería a sí misma: “Para desviar la atención lejos del presidente Trump, no es complicado. Miren ese objeto que brilla: ¡vamos a tener a los Clinton! E incluso a Hillary Clinton, que nunca conoció a ese tipo. El verdadero asunto es que tienen un Departamento de Justicia que intenta enterrar información que debería hacerse pública”.

