Avanzan los trabajos de mantenimiento y mejora del espacio público en los barrios de La Plata

El Municipio avanzó con trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos barrios de La Plata mediante operativos integrales de limpieza y recuperación del espacio público.

En los últimos días, mediante el programa "Ciudad Limpia", las cuadrillas comunales alcanzaron 580 domicilios, donde se realizaron tareas de limpieza y pintura de frentes, interiores, paredes, persianas y mobiliario urbano, incluyendo 83 casas y edificios y 66 locales comerciales.

Los últimos trabajos estuvieron enfocados en la restauración de postes y luminarias en 60 desde 143 hasta 160, 66 desde 145 hasta 149 y 44 desde 141 hasta 148, entre otros puntos. Además, se colocó nueva cartelería en 5 y 635, se intervino el cruce ferroviario de 1 y 44 y se limpiaron y pintaron tres paradas de micro.

Cabe destacar que, desde el inicio del programa en agosto de 2024 hasta la actualidad, la iniciativa impulsada alcanzó un total de 14.412 intervenciones en distintos barrios.