Policiales |breves

Un motochorro vació la caja de un comercio de ropa y encerró a dos empleadas
28 de Febrero de 2026 | 01:57
La rutina laboral de dos vendedoras de un local de indumentaria, de Camino Centenario y 513, se alteró de la peor manera por un hecho de inseguridad, promediando la tarde del miércoles. Fue cuando vieron entrar a un sujeto con un casco de moto en la cabeza y una mochila. Enseguida reclamó dinero y una de las empleadas le ofreció su teléfono. Pero el ladrón se apoderó de 400 mil pesos que había en la caja registradora y el celular, además de encerrar a ambas en un cuarto.

 

 

