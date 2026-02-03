Boca liberó un cupo tras la operación de Battaglia

Rodrigo Battaglia, uno de los siete lesionados que tiene el plantel de Boca, fue intervenido quirúrgicamente con éxito luego de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante la pretemporada.

La lesión del volante le otorgó un cupo al “Xeneize” para que pueda realizar una nueva incorporación, teniendo 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo.

Luego de su operación, Battaglia deberá comenzar un lento proceso de recuperación, rehabilitación y puesta a punto, que le demorará entre seis meses y ochomeses.

Rodrigo Battaglia superó ayer una operación en el tendón de Aquiles y ya comenzó su largo periodo de recuperación, el cual le permitirá a Boca buscar un nuevo refuerzo para esta temporada.

El plazo para abrochar a su reemplazante será de 10 días, por lo que la dirigencia de comanda Juan Román Riquelme analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad.

A raíz de bajas, que afectan sensiblemente a la delantera, el entrenador Claudio Úbeda tuvo que suplir dichas ausencias con futbolistas surgidos de inferiores para las primeras fechas del Apertura.

Cabe recordar que Miguel Merentiel evoluciona favorablemente de su molestia. El delantero uruguayo de 29 años arrastra un desgarro en el gemelo hace ya mas de dos semanas, aunque cada vez siente menos dolor y tiene altas posibilidades de volver a la lista de concentrados para el partido por la cuarta fecha del Apertura, en el que Boca visitará a Vélez, en LIniers.

Por su parte, quien también tiene buenas noticias es el delantero Milton Giménez, imposibilitado de jugar por una pubalgia, aunque se confirmó que no deberá operarse.

La gran duda involucra al uruguayo Edinson Cavani, que tiene una lumbalgia y, si bien se espera que pueda volver a la concentración, al igual que Merentiel, desde el cuerpo técnico se mantienen extremadamente cautelosos, evaluando su situación día tras día para no exigirlo antes de que esté preparado y agravar la lesión.