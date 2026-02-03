Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Deportes |LA RECUPERACIÓN LE DEMANDARÁ ENTRE SEIS Y OCHO MESES

Boca liberó un cupo tras la operación de Battaglia

La inactividad del volante, le permitirá a el club poder sumar un nuevo refuerzo, y para ello, tendrá diez díaz para cerrar algún acuerdo

3 de Febrero de 2026 | 01:52
Edición impresa

Rodrigo Battaglia, uno de los siete lesionados que tiene el plantel de Boca, fue intervenido quirúrgicamente con éxito luego de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante la pretemporada.

La lesión del volante le otorgó un cupo al “Xeneize” para que pueda realizar una nueva incorporación, teniendo 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo.

Luego de su operación, Battaglia deberá comenzar un lento proceso de recuperación, rehabilitación y puesta a punto, que le demorará entre seis meses y ochomeses.

Rodrigo Battaglia superó ayer una operación en el tendón de Aquiles y ya comenzó su largo periodo de recuperación, el cual le permitirá a Boca buscar un nuevo refuerzo para esta temporada.

El plazo para abrochar a su reemplazante será de 10 días, por lo que la dirigencia de comanda Juan Román Riquelme analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad.

A raíz de bajas, que afectan sensiblemente a la delantera, el entrenador Claudio Úbeda tuvo que suplir dichas ausencias con futbolistas surgidos de inferiores para las primeras fechas del Apertura.

LE PUEDE INTERESAR

Romaña se desgarró y no estará ante Huracán

LE PUEDE INTERESAR

Racing perdió con Tigre y se hunde en el campeonato

Cabe recordar que Miguel Merentiel evoluciona favorablemente de su molestia. El delantero uruguayo de 29 años arrastra un desgarro en el gemelo hace ya mas de dos semanas, aunque cada vez siente menos dolor y tiene altas posibilidades de volver a la lista de concentrados para el partido por la cuarta fecha del Apertura, en el que Boca visitará a Vélez, en LIniers.

Por su parte, quien también tiene buenas noticias es el delantero Milton Giménez, imposibilitado de jugar por una pubalgia, aunque se confirmó que no deberá operarse.

La gran duda involucra al uruguayo Edinson Cavani, que tiene una lumbalgia y, si bien se espera que pueda volver a la concentración, al igual que Merentiel, desde el cuerpo técnico se mantienen extremadamente cautelosos, evaluando su situación día tras día para no exigirlo antes de que esté preparado y agravar la lesión.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi

No es poco haber ganado en su debut como favorito

Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”

En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
La Ciudad
Ventas de verano en La Plata, con movimiento vacacional y cautela
Inusuales aviones militares causan curiosidad al volar por la Región
Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero
Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas
Matrícula récord en la UTN: con 1.600 inscriptos comenzó el ingreso
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Política y Economía
Reforma laboral: debate por los gobernadores
Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
La suba de tarifas, por encima de la inflación
En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio
El desafío de Milei, que el organismo no pierda la credibilidad
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla