En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio

La ciudad de Punta alta también tiene problema con el servicio de agua y apuntan a Absa /web

En Punta Alta, ciudad cabecera del partido de Coronel Rosales (Bahía Blanca), el Concejo Deliberante aprobó la confomación de la Mesa de Gestión del Agua, en el marco de la crisis que presenta la prestación de ese servicio público en la zona.

El objetivo, argumentan, es la articulación, planificación y diagramación de todas aquellas medidas que se requieran para sobrellevar la coyuntura que afecta al distrito en torno al servicio del agua. Al mismo tiempo, la Mesa deberá llevar un monitoreo y control de las inversiones, obras y reparaciones en la red y de toda acción que busque optimizar el funcionamiento del servicio.

“Gran parte del distrito atraviesa una crisis hídrica sin precedentes, manifestada en la falta total de suministro o en una presión insuficiente que impide el normal desarrollo de la vida cotidiana”, se dijo desde la bancada vecinalista “Bien Común”, autora del proyecto.

“Sólo afecta a un 5%”

En cambio, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, aseguró ante la consulta de este diario que los problemas en el suministro de agua potable no son generalizados y cuestionó con dureza la postura de los sectores libertarios que impulsaron la creación de la denominada Mesa del Agua.

“No hay una situación generalizada de falta de agua”, afirmó, y precisó que los inconvenientes alcanzan a “menos del 5 por ciento de la población”.

Según explicó, se trata principalmente de zonas ubicadas al final de las cañerías o barrios con mayor altura, donde la presión es menor, a lo que se suman “conexiones irregulares con bombas”.

En paralelo, el jefe comunal enrolado en el peronismo cuestionó la iniciativa promovida por La Libertad Avanza y sostuvo que fue impulsada “sin consenso con el oficialismo” y con un objetivo político. “Desde las mesas no se resuelven las cosas”, remarcó, y definió ese ámbito como “una comisión más de catarsis”, pensada “para los titulares y las redes sociales”.

En ese sentido, apuntó a una contradicción de los libertarios: “Sería fantástico que le pidan los fondos al presidente Milei para hacer obra pública”, dijo, al tiempo que criticó el desfinanciamiento nacional en infraestructura hídrica.

Aristimuño defendió el rol del Estado y el trabajo articulado con la empresa ABSA, y sostuvo que los problemas estructurales solo se solucionan con “decisión política, gestión e inversión”.

En medio de la emergencia

Mientras, la concejal Liliana Taboada (UCR) presentó en el Concejo Deliberante un proyecto solicitando información a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y al intendente municipal ante “la prestación irregular” del servicio de agua potable en distintos sectores del distrito y las “deficiencias” detectadas en los mecanismos de abastecimiento alternativo implementados por la empresa ABSA ante el llenado de tanques domiciliarios.

“En un contexto de emergencia sanitaria declarada por este Concejo Deliberante, resulta inadmisible que no exista información pública ni protocolos formales que regulen cómo se garantiza el abastecimiento alternativo de agua potable a los vecinos”, señalaron, según publicó La Nueva Provincia, desde el bloque radical.

El proyecto advierte que, pese a requerimientos previos realizados desde el ámbito legislativo local, ABSA no ha brindado respuestas formales sobre los procedimientos aplicados para el abastecimiento alternativo, lo que impide el adecuado ejercicio de las funciones de control institucional.

La iniciativa dispone la remisión de una copia al intendente municipal Rodrigo Aristimuño, reafirmando la necesidad de una intervención provincial urgente frente a una problemática que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos de Coronel Rosales.