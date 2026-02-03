Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Política y Economía |Con Absa en la mira

En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio

Lo aprobó el Concejo. La oposición dice que “dificulta la vida cotidiana”. El Intendente lo niega y le apunta a los libertarios

En Punta Alta crean una Mesa de Gestión del Agua por “crisis” en el servicio

La ciudad de Punta alta también tiene problema con el servicio de agua y apuntan a Absa /web

3 de Febrero de 2026 | 02:11
Edición impresa

En Punta Alta, ciudad cabecera del partido de Coronel Rosales (Bahía Blanca), el Concejo Deliberante aprobó la confomación de la Mesa de Gestión del Agua, en el marco de la crisis que presenta la prestación de ese servicio público en la zona.

El objetivo, argumentan, es la articulación, planificación y diagramación de todas aquellas medidas que se requieran para sobrellevar la coyuntura que afecta al distrito en torno al servicio del agua. Al mismo tiempo, la Mesa deberá llevar un monitoreo y control de las inversiones, obras y reparaciones en la red y de toda acción que busque optimizar el funcionamiento del servicio.

“Gran parte del distrito atraviesa una crisis hídrica sin precedentes, manifestada en la falta total de suministro o en una presión insuficiente que impide el normal desarrollo de la vida cotidiana”, se dijo desde la bancada vecinalista “Bien Común”, autora del proyecto.

“Sólo afecta a un 5%”

En cambio, el intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño, aseguró ante la consulta de este diario que los problemas en el suministro de agua potable no son generalizados y cuestionó con dureza la postura de los sectores libertarios que impulsaron la creación de la denominada Mesa del Agua.

“No hay una situación generalizada de falta de agua”, afirmó, y precisó que los inconvenientes alcanzan a “menos del 5 por ciento de la población”.

Según explicó, se trata principalmente de zonas ubicadas al final de las cañerías o barrios con mayor altura, donde la presión es menor, a lo que se suman “conexiones irregulares con bombas”.

LE PUEDE INTERESAR

El desafío de Milei, que el organismo no pierda la credibilidad

LE PUEDE INTERESAR

El gobernador de Salta, duro con el kirchnerismo

En paralelo, el jefe comunal enrolado en el peronismo cuestionó la iniciativa promovida por La Libertad Avanza y sostuvo que fue impulsada “sin consenso con el oficialismo” y con un objetivo político. “Desde las mesas no se resuelven las cosas”, remarcó, y definió ese ámbito como “una comisión más de catarsis”, pensada “para los titulares y las redes sociales”.

En ese sentido, apuntó a una contradicción de los libertarios: “Sería fantástico que le pidan los fondos al presidente Milei para hacer obra pública”, dijo, al tiempo que criticó el desfinanciamiento nacional en infraestructura hídrica.

Aristimuño defendió el rol del Estado y el trabajo articulado con la empresa ABSA, y sostuvo que los problemas estructurales solo se solucionan con “decisión política, gestión e inversión”.

En medio de la emergencia

Mientras, la concejal Liliana Taboada (UCR) presentó en el Concejo Deliberante un proyecto solicitando información a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y al intendente municipal ante “la prestación irregular” del servicio de agua potable en distintos sectores del distrito y las “deficiencias” detectadas en los mecanismos de abastecimiento alternativo implementados por la empresa ABSA ante el llenado de tanques domiciliarios.

“En un contexto de emergencia sanitaria declarada por este Concejo Deliberante, resulta inadmisible que no exista información pública ni protocolos formales que regulen cómo se garantiza el abastecimiento alternativo de agua potable a los vecinos”, señalaron, según publicó La Nueva Provincia, desde el bloque radical.

El proyecto advierte que, pese a requerimientos previos realizados desde el ámbito legislativo local, ABSA no ha brindado respuestas formales sobre los procedimientos aplicados para el abastecimiento alternativo, lo que impide el adecuado ejercicio de las funciones de control institucional.

La iniciativa dispone la remisión de una copia al intendente municipal Rodrigo Aristimuño, reafirmando la necesidad de una intervención provincial urgente frente a una problemática que impacta directamente en la vida cotidiana de los vecinos de Coronel Rosales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: debate por los gobernadores

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice

La suba de tarifas, por encima de la inflación

El desafío de Milei, que el organismo no pierda la credibilidad
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Deportes
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
Nicolás Barros Schelotto no para de sorprender con su pegada de zurda
Información General
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla