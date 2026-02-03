Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice

Otro portazo con polémica en el Gobierno nacional. En medio de las tensiones por los cambios en la medición de los precios que se iban a aplicar desde este mes y a pocos días de la publicación de la inflación de enero, Marco Lavagna presentó ayer la renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La decisión desató una fuerte controversia por la implementación de la nueva metodología de cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que el Gobierno decidió patear para más adelante. Algo que puso de manifiesto la interna latente en torno al indicador oficial y cómo reflejar el impacto de las tarifas en un contexto de reducción de subsidios y recomposición de precios regulados.

La salida de Lavagna —que dirigía el organismo desde diciembre de 2019— se produce en un momento complejo para la Casa Rosada, que intenta consolidar una tendencia de desinflación, mientras se prepara para difundir los primeros datos con una canasta de precios renovada.

El nuevo índice -basado en una actualización técnica y en ponderadores de consumo más recientes- estaba listo para comenzar a aplicarse con los datos de enero, pero el Ejecutivo decidió mantener el sistema tradicional. Al menos por ahora.

Diferencias con la Casa Rosada

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la renuncia de Lavagna está vinculada a las diferencias con la Casa Rosada sobre el momento de implementar la nueva metodología.

“Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marco tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

Sobre ese punto, el ministro reiteró que la actual metodología del IPC seguirá vigente hasta que se complete el proceso de reducción de precios: “No hay necesidad de cambiar ahora el índice. Da igual, da prácticamente lo mismo. Enero daba un punto más abajo el índice nuevo. Vamos a mantenerlo hasta que el proceso de desinflación esté consolidado. No hay fecha del cambio”, insistió, y aseguró que el Gobierno está “muy confiado en que el proceso de desinflación va a continuar” y que la decisión de mantener el índice actual busca “no dar lugar a especulaciones”.

La intención oficial, agregó el titular del Palacio de Hacienda, es que la inflación “converja a niveles internacionales” mientras se trabaja en una transición metodológica que sea técnicamente sólida y no genere confusión sobre la evolución de los precios.

Tras la renuncia de Lavagna, Caputo confirmó que el actual número dos del organismo, Pedro Lines, será el nuevo director del Indec y lo destacó como “un funcionario de excelente trayectoria, intachable. Cuando estaba la sospecha de la manipulación en la época de Moreno, incluso él se fue. Es un funcionario de primera, asegura transparencia”.

Precisamente, la transparencia era una de las virtudes que más se ponderaba de la continuidad de Lavagna, designado por Alberto Fernández al frente del instituto estadístico.

El economista, que en su momento había sido multado por el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por publicar en la consultora que dirigía (Ecolatina) datos de inflación distintos a los que difundía el Indec intervenido, siguió con el proceso de normalización de las estadísticas que había iniciado Jorge Todesca durante el gobierno de Mauricio Macri.

El impacto de las tarifas

De manera que el paso al costado del ahora exfuncionario hace ruido. La nueva metodología que se postergó implicaría una actualización de la canasta familiar y de los ponderadores de precios, con mayor peso de servicios como vivienda, electricidad, gas y transporte, rubros estrechamente vinculados a los cambios recientes en las tarifas y la quita de subsidios.

Pero, aunque el Indec tenía las bases técnicas para aplicar la nueva fórmula, el Gobierno consideró que el proceso de desinflación aún no estaba lo suficientemente consolidado para hacerlo.

Aunque el Ejecutivo presentó la salida como acordada y en buenos términos, fuentes oficiales admitieron que las diferencias sobre el momento del cambio metodológico fueron el eje del conflicto con el exdirector del Indec. Además, algunos dejaron trascender que su pertenencia al gobierno anterior y sus vínculos con Sergio Massa habrían potenciado las desavenencias, junto con los recortes en el área y los reclamos de los trabajadores por mejoras salariales.

Lavagna había encabezado la preparación técnica del nuevo índice, que también formaba parte de compromisos asumidos con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión del Gobierno de postergar la nueva medición se produce en un contexto político y económico sensible, en el que la inflación sigue siendo uno de los indicadores más observados por los mercados y por la gente de a pie.

Con la salida de Lavagna y la determinación oficial de aplazar la nueva medición hasta nuevo aviso, se descuenta que el impacto de las tarifas en los precios y la forma de incorporarlos en el indicador oficial volverán a estar en el centro del debate.

Con la nueva medición ganaban peso los servicios, en un contexto de quita de subsidios

El exfuncionario dirigía el organismo desde 2019, cuando asumió con aval de Alberto Fernández