Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa

Lito Costilla murió en octubre de 2020 en un operativo policial / Web

La investigación por el fallecimiento de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrido en octubre de 2020 en Tolosa, quedó cerca de su resolución tras una audiencia realizada ayer en el Fuero Penal. El encuentro judicial estuvo atravesado por momentos de fuerte tensión.

El eje de la audiencia fue el análisis de un posible acuerdo de juicio abreviado de 5 años de prisión, una herramienta prevista por la legislación penal bonaerense que habilita el cierre del proceso sin llegar a un debate oral, siempre que exista conformidad entre la fiscalía, las defensas y los imputados respecto de los hechos investigados y la sanción a aplicar.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal planteó una pena de cinco años de prisión junto a seis años de inhabilitación para ocupar funciones públicas, en el marco de una acusación por homicidio culposo y falsedad ideológica de instrumento público.

Los imputados son los efectivos policiales Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez, quienes permanecen detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico desde hace más de tres años.

La propuesta fue aceptada finalmente por la defensa como forma de poder terminar el proceso y tener posibilidades de argumentar y recurrir el eventual decisorio, en el supuesto de ser condenatorio.

En este punto, es importante determinar que, al margen de acuerdo alcanzado, el juez puede aceptarlo, rechazarlo y hasta absolver a los imputados.

Ahora, con un cuarto intermedio hasta mañana para los alegatos finales, todo parece encaminado a su instrumentación, por lo que quedará pendiente la decisión final del magistrado.