En Ringuelet cada vez más asustados por la ola de robos

El nivel de inseguridad que se respira en distintos sectores de la Ciudad trepó a registros preocupantes. Por ejemplo en Ringuelet, que el delito parece haber echado tantas raíces, que ahora se roban hasta las plantas.

La curiosa imagen quedó registrada por una cámara en la calle 519 entre 3 y 3 bis.

Allí se ve al delincuente, muy despreocupado, arrancando la naturaleza. “Fue un cantero completo”, expresó el damnificado, que no entra en su asombro.

Desde el barrio señalaron que no sería la primera vez que esta persona comete hechos similares en la zona y aseguran que es conocida por algunos frentistas.

Lo peor de todo es que, según relatan los habitantes del sector, viven en un constante sonar de las alarmas, como si estuviesen en situación de guerra.

“No se aguanta más el nivel de inseguridad que hay en Ringuelet. Necesitamos respuestas urgentes”, reclamaron.