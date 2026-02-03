Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi

La victoria de Gimnasia 3-1 sobre Aldosivi no es fácil de explicar. La contundencia en un tramo del segundo tiempo pesó mucho más que las irtregularidades del equipo durante los 90 minutos. Y como al fútbol se gana con goles, el triperío se fue feliz del Bosque, aplaudiendo a un equipo que- justo es decirlo- encontó variantes importantes en el banco de relevos.

El partido pintaba para fiesta y se convirtió en un interrogante que Gimnasia resolvió con contundencia. Lejos de jugar bien, el Lobo parecía encaminarse a un empate clavado cuando apareció Agustín Auzmendi con un cabezazo para poner el 2 a 1. Y casi enseguida, Marcelo Torres de penal, desató la fiesta del 3-1 en el Bosque.

Cuando Nicolás Barros Schelotto clavó en el ángulo su remate de tiro libre, el partido pareció dirigirse a una tarde fácil. Sin embargo, el Lobo perdió juego, Lucas Castro nunca logró manejar los hilos del equipo y desapareció el funcionamiento que supo mostrar en fechas anteriores. Incluso, Jeremías Merlo -muy irregular- dejó de ser una opción ofensiva. Gimnasia, durante largos pasajes del juego, dependió de la habilidad y la entrega de Franco Torres para llevar algo d epeligro al arco de Werner.

¿Fue así toda la tarde? No. Sin presionar alto ni tener un dominio asfixiante, Gimnasia fue más que Aldosivi desde el inicio. Así, tuvo algunas aproximaciones y una chance clara de gol con zurdazo de Franco Torres que Axel Werner rechazó al tiro de esquina.

Cómo ante Racing hace 10 días, el Lobo encontró en la zurda de Nicolás Barros Schelotto la llave del partido. Está vez no fue olímpico, pero el tiro libre fue “una suerte de córner corto” como decían los viejos relatores. El Heredero calibró la mira y la puso contra el segundo palo para casi plagiar su obra de la primera fecha. Con el 1 a 0, el Tripero parecía encontrar otra tranquilidad para hacer circular la pelota.

Fue un espejismo. El Lobo marcó algunas diferencias desde el juego de Barros Schelotto y la velocidad de Merlo y Franco Torres pero el dominio tripero mermó con el paso de los minutos y le permitió al Tiburón un merodeo cerca del arco de Insfrán.

En ese contexto, Nicolás Zalazar alcanzó a puntear una pelota que se fue sobre el travesaño del arco albiazul. Casi enseguida, los jugadores visitantes reclamaron una mano en el área mens sana que Pafundi no juzgó como penal, pero cambió de opinión ante el llamado del VAR. “Mano del 4. Penal” dijo el arbitro y Federico Gino puso el empate en el Bosque

El comienzo del segundo tiempo mantuvo la tónica del final de la primera etapa. Sin embargo, tomó protagonismo Franco Torres, primero con un remate desde la puerta del área que tapó Werner y luego con una buena acción individual por izquierda que terminó en un centro de Silva al que Marcelo Torres no pudo conectar bien.

Ganar sin jugar bien también es una prueba (superada) para equipos como este Gimnasia

Igualmente, el Tiburón estaba vivo. Lo potenciaron los ingresos de Agustín Palavecino y Alan Sosa (está a préstamo en Aldosivi y recibió silbidos en su regreso al Bosque) y casi se lleva el premio mayor cuando el propio Palavecino le sirvió el gol a Junior Arias que le erró al arco cuando era una situación muy factible.

Así como los cambios mejoraron a Aldosivi, Fernando Zaniratto encontró soluciones en el banco de relevos. Ingresaron Maximiliano Zalazar por Merlo y Agustín Auzemndi en lugar del Pata Castro. Luego, Franco Torres salió con una molestia y fue reemplazado por el colombiano Pérez, pero en esa ventana debutó Ignacio Miramón en lugar de Max. Esos nombres serían vitales en el triunfo final del conjunto tripero.

Más allá de aquel remate de Franco Torres en el inicio del complemento, un tiro libre de Barros Schelotto había llegado algo de peligro al arco de Aldosivi. Con las variantes, Gimnasia no encontró juego, pero fue agresivo y fue a buscar el triunfo.

Avisó Maximiliano Zalazar con un zurdazo que buscó el ángulo izquierdo y se fue apenas desviado. Los hinchas se lamentaron en la tribuna pensando que no habría más chances. Sin embargo, lo mejor estaba por venir, porque cuando parecía que la historia terminaba en empate, Ignacio Miramón abrió la pelota hacia la izquierda para Pedro Silva, que sirvió un centro perfecto para el cabezazo goleador de Agustín Auzmendi que se anticipó a las dudas de Werner para marcar el 2 a 1.

Ni siquiera hubo tiempo para reformular el esquema o sumar un hombre más en defensa, cuando una combinación entre Auzmendi y Marcelo Torres terminó con un defensor del equipo marplatense barriendo al Chelo. El propio Torres , con un remate a la derecha de Werner que no dejó dudas, puso el 3 a 1 para Gimnasia y sentenció la historia en el Bosque.

Marcelo Torres se fue ovacionado y le dejó el lugar a Juan Cruz Cortazzo. Sin embargo, el poco tiempo que quedaba por jugar no llevó sobresaltos para Nelson Insfrán. Muy por el contrario, el Lobo casi lleva el resultado a una goleada, porque un pelotazo largo de Alexis Steimbach dejó a Agustín Auzmendi mano a mano con el arquero. El delantero que llegó desde Mendoza definió bien, picando el balón, pero se fue apenas desviado.

Sin tiempo para más, todo fue festejo en el Bosque. A pesar de no haber jugado un buen partido, la victoria brindó tranquilidad y para el próximo partido ante Barracas Central los hinchas se ilusionan con la titularidad compartida para los Nachos, Miramón y Fernández. Gimnasia no deja de ser un equipo en construcción, pero con resultados todo se hace mucho más fácil.

Lejos del sufrimiento de años anteriores, el Lobo parece estar a la altura de una expectativa con la vara más alta. Por lo pronto, tenía que ganar y ganó. Hacerlo sin jugar bien también es una prueba (superada) para equipos como este Lobo.

