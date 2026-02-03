Frustraron una masacre planificada por menores

Una masacre planificada por dos menores de edad contra distintos colegios en las provincias de Buenos Aires y Jujuy fue frustrada luego de una investigación judicial.

Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó tras un alerta emitido por el FBI, el cual advertía sobre mensajes antisemitas, de odio y racistas difundidos por dos usuarios en las redes sociales.

Efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal realizaron tareas de campo y constataron que uno de los implicados era de La Quiaca y el otro de Miramar, al tiempo que detectaron dos domicilios en los partidos bonaerenses de Quilmes y San Martín.

En este contexto, hubo allanamientos y se incautaron cuchillos de caza, municiones, notebooks, una tablet, 7 celulares, material con simbología nazi y documentación de interés.