Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este lunes 2 de febrero

Opinión |Editorial

Los contenedores de residuos no debieran traer más suciedad

Los contenedores de residuos no debieran traer más suciedad
3 de Febrero de 2026 | 02:13
Edición impresa

Los persistentes reclamos vecinales por la presencia en en el centro de la Ciudad de contenedores de basura desbordados, destacan con razón que no sólo no cumplen con la finalidad de acentuar la limpieza, sino que se convierten por su ineficacia en verdaderos “llamadores” de más suciedad en veredas y calles,

Según reflejó un informe publicado ayer en este diario, muchos vecinos cuestionaron que los contenedores colapsen rápidamente y permanezcan durante horas —e incluso días— sin ser vaciados.

A esta situación se suma que personas en situación de calle suelen revolver los residuos en busca de alimentos u objetos para reciclar, lo que provoca que gran parte de la basura termine desparramada en la vía pública. Pero el tema no es exclusivo del centro, como se dijo, sino de los barrios y de localidades vecinas.

Así, en la plaza Belgrano de City Bell funciona un centro de captación de residuos, que recibe en forma clasificada cartones, vidrios, plásticos y metales.

De ser desagotado a tiempo cumpliría una función relevante, pero el no retiro de los residuos hace que el puesto desborde y termine atrayendo a cartoneros particulares que buscan allí llenar sus carritos.

En cuanto a los contenedores del casco céntrico de La Plata “siempre están llenos y cuando los revisan queda todo tirado alrededor. Después nadie limpia”, según afirmó un comerciante de la zona.

LE PUEDE INTERESAR

La crisis en Cuba impacta en el turismo

LE PUEDE INTERESAR

El desafío de cambiar normas laborales tras más de 50 años

La postal se repite en esquinas transitadas, paradas de colectivos y calles comerciales, generando quejas por cuestiones sanitarias y de higiene urbana. Restos de comida, bolsas rotas y residuos sueltos forman parte del paisaje cotidiano, especialmente en horarios nocturnos y durante la madrugada.

Proliferación de insectos y olores nauseabundos cada vez más fuertes suelen ser señalados por los vecinos como las principales consecuencias no deseadas de un sistema que apunta a mejorar la limpieza en la Ciudad, pero que exhibe falencias que pueden y deben corregirse. Otro problema se traduce en que los pedales suelen no funcionar y los usuarios desisten de levantar las tapas con las manos.

Muchas ciudades de nuestro país y del mundo enfrentan en forma cotidiana el problema del manejo de los residuos y si bien no existen fórmulas ideales, algunas pudieron imponer con eficacia el sistema de los contenedores, asistido por la responsabilidad de los vecinos y por la puntualidad con que las comunas o las empresas concesionarias mantienen en buenas condiciones a los contenedores.

Los conocedores del sistema sostienen que una instalación más oportuna y menos riesgosa para el tránsito, rodeada de señalizaciones más eficaces y, sobre todo, con una fiscalización cotidiana para evitar que los contenedores se vean desbordados, parecieran ser medidas necesarias.

Sería importante, entonces, que no solo se revise a fondo el manejo y la recolección de los residuos –decidiendo acaso la elección de mejores emplazamientos-, sino realizar intensas campañas de concientización de la población, para que los frentistas cuiden y respeten, con la mayor disciplina posible, las normas que regulan el manejo de los residuos urbanos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Importante corte de luz afecta a varios barrios de La Plata: qué dijo Edelap

Se reactivó el servicio del Tren Universitario con las formaciones reacondicionadas

La Fiesta del Tomate Platense vuelve a Gorina: agenda completa, talleres y música en vivo

Preocupa a los colegios privados bonaerenses el "desacople financiero" de enero

Acuerdo con anestesiólogos: comienzan a normalizarse las cirugías en la Región

Advierten por el riesgo "muy alto" de incendios forestales en la Región

VIDEO. Aguantó en Varela: el Pincha jugó mal pero sumó

VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
Últimas noticias de Opinión

El afán recaudatorio y el adagio “quien avisa no traiciona”

La crisis en Cuba impacta en el turismo

El desafío de cambiar normas laborales tras más de 50 años

La enseñanza que dejó el fuerte temporal que afectó a Cañuelas
Policiales
Abusos en la oficina “007”: preventiva a dos empleados del Senado
Recaló en La Plata una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia
El traslado de “Pequeño J” al país podría demorarse varios meses
El lado más oscuro de las redes sociales: el delito
Cuarto intermedio en la causa por la tragedia de Lito Costilla en Tolosa
Deportes
VIDEO. Lobo contundente: sin jugar bien venció a Aldosivi
No es poco haber ganado en su debut como favorito
Zaniratto: “Los cambios nos dieron otra frescura”
En medio de los fuertes reclamos, el VAR corrigió la decisión del árbitro
Nicolás Barros Schelotto no para de sorprender con su pegada de zurda
Espectáculos
Eduardo Feinmann defendió a Chiche Gelblung y pidió “más respeto” en los medios
La China Suárez confirmó que quiere tener un hijo con Mauro Icardi: "Lo hablamos"
"Me hackearon el celu y escribieron cosas feas sobre mí": Vicente Viloni, tras posteos que preocuparon a todos
La China cantó para Wanda, una indirecta en las redes: "No mientas sobre mí y no contaré verdades sobre vos"
China calificó de "maniobra política" el premio Grammy otorgado al Dalái Lama: en la categoría de Mejor Audiolibro
Información General
Apto físico escolar: mejor no tomarlo como un mero trámite
La Justicia prohibió las actividades motorizadas en La Frontera, Pinamar
Hallan muertos a dos niños y a su niñera en un departamento de Villa Devoto
Incendios: escándalo por falsos voluntarios y Santa Cruz fue declarada en emergencia ígnea y zona de desastre
¿Es delito hacer una falsa denuncia? Un caso reciente pone en foco las consecuencias

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla