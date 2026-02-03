Los contenedores de residuos no debieran traer más suciedad

Los persistentes reclamos vecinales por la presencia en en el centro de la Ciudad de contenedores de basura desbordados, destacan con razón que no sólo no cumplen con la finalidad de acentuar la limpieza, sino que se convierten por su ineficacia en verdaderos “llamadores” de más suciedad en veredas y calles,

Según reflejó un informe publicado ayer en este diario, muchos vecinos cuestionaron que los contenedores colapsen rápidamente y permanezcan durante horas —e incluso días— sin ser vaciados.

A esta situación se suma que personas en situación de calle suelen revolver los residuos en busca de alimentos u objetos para reciclar, lo que provoca que gran parte de la basura termine desparramada en la vía pública. Pero el tema no es exclusivo del centro, como se dijo, sino de los barrios y de localidades vecinas.

Así, en la plaza Belgrano de City Bell funciona un centro de captación de residuos, que recibe en forma clasificada cartones, vidrios, plásticos y metales.

De ser desagotado a tiempo cumpliría una función relevante, pero el no retiro de los residuos hace que el puesto desborde y termine atrayendo a cartoneros particulares que buscan allí llenar sus carritos.

En cuanto a los contenedores del casco céntrico de La Plata “siempre están llenos y cuando los revisan queda todo tirado alrededor. Después nadie limpia”, según afirmó un comerciante de la zona.

La postal se repite en esquinas transitadas, paradas de colectivos y calles comerciales, generando quejas por cuestiones sanitarias y de higiene urbana. Restos de comida, bolsas rotas y residuos sueltos forman parte del paisaje cotidiano, especialmente en horarios nocturnos y durante la madrugada.

Proliferación de insectos y olores nauseabundos cada vez más fuertes suelen ser señalados por los vecinos como las principales consecuencias no deseadas de un sistema que apunta a mejorar la limpieza en la Ciudad, pero que exhibe falencias que pueden y deben corregirse. Otro problema se traduce en que los pedales suelen no funcionar y los usuarios desisten de levantar las tapas con las manos.

Muchas ciudades de nuestro país y del mundo enfrentan en forma cotidiana el problema del manejo de los residuos y si bien no existen fórmulas ideales, algunas pudieron imponer con eficacia el sistema de los contenedores, asistido por la responsabilidad de los vecinos y por la puntualidad con que las comunas o las empresas concesionarias mantienen en buenas condiciones a los contenedores.

Los conocedores del sistema sostienen que una instalación más oportuna y menos riesgosa para el tránsito, rodeada de señalizaciones más eficaces y, sobre todo, con una fiscalización cotidiana para evitar que los contenedores se vean desbordados, parecieran ser medidas necesarias.

Sería importante, entonces, que no solo se revise a fondo el manejo y la recolección de los residuos –decidiendo acaso la elección de mejores emplazamientos-, sino realizar intensas campañas de concientización de la población, para que los frentistas cuiden y respeten, con la mayor disciplina posible, las normas que regulan el manejo de los residuos urbanos.