“¿Cómo quieren aumentar un 40% la tarifa con las deficiencias que hay en la Ciudad?”

Tal como adelantó este diario, la UCR localpresentará un recurso de amparo para frenar el aumento de tarifas solicitado por ABSA. “Hay un marcado desinterés de parte de la empresa y la gestión polìtica para realizar las obras necesarias”, aseguró ayer Pablo Nicoletti, presidente del partido platense, en declaraciones a La Redonda 100.3.

Además, denunciará formalmente la “deficiente” prestación del servicio, marcada por “cortes reiterados, baja presión crónica y la necesidad de recurrir a bidones y camiones cisterna en barrios como Tolosa, Gonnet, Los Hornos, Villa Elvira, Ringuelet y Altos de San Lorenzo”.

Al respecto, Nicoletti afirmó que “este es un tema que viene desde hace unos 15 años y siempre se presenta en los veranos, en épocas de extremo calor. Para colmo, te quieren aplicar un aumento cuando el servicio se presta deficientemente y ese es el punto”. Agregó que “tal vez haya zonas en La Plata donde el servicio funciona de acuerdo a lo que piden las resoluciones administrativas, pero en la zona norte, es decir en Gonnet, Villa Castells y Ringuelet, o en otros puntos de Los Hornos y Altos de San Lorenzo, la prestación es totalmente ineficiente”.

En esa línea, dijo que las razones de los inconvenientes con el servicio de agua en La Plata tienen dos ejes fundamentales. “Por un lado, faltan obras de infraestructura. Hace años que se espera por el fin de las obras en la planta potabilizadora de Punta Lara, que va a permitir contar con un mayor caudal de agua. También es la tercera vez que los vecinos pagamos el acueducto Norte y no funciona. Y por otra parte, hay que hablar de la falta de mantenimiento. Está lleno de roturas de caños, de pérdidas de agua, y eso hace que no haya presión en la red de distribución. Resumiendo, hay un marcado desinterés de parte de la empresa y la gestión política para realizar las obras necesarias, que fueron pagadas por los vecinos con sus impuestos”.