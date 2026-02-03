Reforma laboral: debate por los gobernadores

Se fue Lavagna del Indec: polémica y marcha atrás con el nuevo índice
Es por las alícuotas de Ganancias para las empresas. El ala económica no está muy de acuerdo con lo que reclaman las provincias. Mientras, Santilli sigue negociando
El Gobierno de Javier Milei inició ayer una semana clave para avanzar con la sanción de la reforma laboral y el temario legislativo previsto para las sesiones extraordinarias, cuyo período inició oficialmente en la víspera.
Según fuentes oficiales, la mesa política se reunirá mañana miércoles para dar inicio a la estrategia que apuesta a desplegar para la conquista de voluntades, que les permita la obtención de nuevos triunfos legislativos.
En la administración libertaria se muestran optimistas con el proyecto de “Modernización Laboral” diseñado por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), pero admiten que la reducción prevista para el Impuesto a las Ganancias para sociedades complejiza su tratamiento.
De esta forma, el ministro del Interior, Diego Santilli, debe cumplir la difícil tarea de atender los reclamos de los mandatarios provinciales e instrumentar soluciones con la limitación monetaria que impone la cartera de Economía.
Es que Caputo es de los más reticentes a ceder ante el reclamo de los representantes provinciales, pero no es el único. “Están en contra de la reducción de impuestos. Para mi no hay que dar lugar”, sintetizó un integrante de la mesa política.
Sin embargo, esta postura complejiza la labor de los alfiles negociadores: la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
El reducido grupo político seleccionado por el presidente Milei debate si dar lugar a modificaciones el articulado tributario. Hay quienes anticipan que es el escenario más viable o resistirlo a riesgo de que peligre la aprobación del proyecto.
Aún sin confirmación oficial, los gobernadores analizan la posibilidad de reunirse el mismo miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ordenar los reclamos y centralizar el pedido al Ejecutivo.
Desde el entorno de Santilli, advirtieron que el funcionario dedicará su semana a seguir de cerca las negociaciones en el Congreso en la previa al tratamiento del proyecto que se espera para el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta. Aún no había gobernadores agendados para esta semana.
En el mientras tanto, Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza, convocó a una reunión con legisladores radicales para hoy con la idea de supervisar el bloque de 44 senadores que asegura tener.
En su cuarta reunión del año, luego de haber convocado dos la semana pasada, el jefe de Gabiente, Manuel Adorni, volverá a citar a Bullrich, Menem, Santilli, Caputo junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para debatir las claves del operativo que inició, pero que se mantendrá durante las próximas semanas cuando inicien las sesiones legislativas.
En Balcarce 50 se muestran optimistas con la aprobación de las modificaciones pensadas para la ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la ley Penal Juvenil, de la que se espera que en febrero obtenga media sanción para avanzar en la aprobación completa luego del 1° de marzo.
